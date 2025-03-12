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ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 12.03.2025 (обновлено: 14:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004522720.html
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли за сутки более 160 военнослужащих и САУ Caesar в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:58:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 160 военнослужащих и САУ Caesar в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики.
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"

МО: потери ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки составили до 160 солдат

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 160 военнослужащих и САУ Caesar в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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