https://ria.ru/20250312/vsu-2004522720.html

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли за сутки более 160 военнослужащих и САУ Caesar в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:58:00+03:00

2025-03-12T13:58:00+03:00

2025-03-12T14:08:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 160 военнослужащих и САУ Caesar в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004475326.html

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины