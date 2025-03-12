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Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы - РИА Новости, 12.03.2025
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12:59 12.03.2025 (обновлено: 19:23 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004507168.html
Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы
Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы - РИА Новости, 12.03.2025
Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы
ВСУ бросили тела сослуживцев при отступлении из Косицы в Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:59:00+03:00
2025-03-12T19:23:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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КОСИЦА (Курская область), 11 мар - РИА Новости. ВСУ бросили тела сослуживцев при отступлении из Косицы в Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский". Минобороны РФ 9 марта заявило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Косице. В освобожденном населенном пункте видны следы интенсивных боев: сгоревшая техника, разбитые дома, которые ВСУ превращали в огневые позиции, усыпанные телами противника дороги. "Видно, как наши бойцы забирали эту территорию, вы можете видеть тела противника, дом, где был командный пункт противника", - сказал боец, показывая корреспонденту оставшиеся в населенном пункте тела. Он пояснил, что ВСУ отступали стремительно и даже не пытались эвакуировать погибших сослуживцев, оставив лежать их рядом с погибшим во время боев домашним скотом. "Оставили тут их", - пояснил "Достоевский". Он уточнил, что также, отступая, украинские солдаты бросали вооружение, боеприпасы и поврежденную военную технику.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Первые кадры из освобожденной Косицы Курской области
Дороги усыпаны телами украинских военных. Бойцы спецназа "Ахмат" говорят, что ВСУ отступали стремительно.
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вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы

Боец "Ахмата": ВСУ при отступлении из Косицы бросили тела сослуживцев

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КОСИЦА (Курская область), 11 мар - РИА Новости. ВСУ бросили тела сослуживцев при отступлении из Косицы в Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский".
Минобороны РФ 9 марта заявило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Косице.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
В освобожденном населенном пункте видны следы интенсивных боев: сгоревшая техника, разбитые дома, которые ВСУ превращали в огневые позиции, усыпанные телами противника дороги.
"Видно, как наши бойцы забирали эту территорию, вы можете видеть тела противника, дом, где был командный пункт противника", - сказал боец, показывая корреспонденту оставшиеся в населенном пункте тела.
Он пояснил, что ВСУ отступали стремительно и даже не пытались эвакуировать погибших сослуживцев, оставив лежать их рядом с погибшим во время боев домашним скотом.
"Оставили тут их", - пояснил "Достоевский".
Он уточнил, что также, отступая, украинские солдаты бросали вооружение, боеприпасы и поврежденную военную технику.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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