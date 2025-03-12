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Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы

Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы - РИА Новости, 12.03.2025

Боец "Ахмата" рассказал подробности отступления ВСУ из Косицы

ВСУ бросили тела сослуживцев при отступлении из Косицы в Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский". РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T12:59:00+03:00

2025-03-12T19:23:00+03:00

вооруженные силы украины

курская область

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КОСИЦА (Курская область), 11 мар - РИА Новости. ВСУ бросили тела сослуживцев при отступлении из Косицы в Курской области, сообщил РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Достоевский". Минобороны РФ 9 марта заявило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Косице. В освобожденном населенном пункте видны следы интенсивных боев: сгоревшая техника, разбитые дома, которые ВСУ превращали в огневые позиции, усыпанные телами противника дороги. "Видно, как наши бойцы забирали эту территорию, вы можете видеть тела противника, дом, где был командный пункт противника", - сказал боец, показывая корреспонденту оставшиеся в населенном пункте тела. Он пояснил, что ВСУ отступали стремительно и даже не пытались эвакуировать погибших сослуживцев, оставив лежать их рядом с погибшим во время боев домашним скотом. "Оставили тут их", - пояснил "Достоевский". Он уточнил, что также, отступая, украинские солдаты бросали вооружение, боеприпасы и поврежденную военную технику.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Первые кадры из освобожденной Косицы Курской области Дороги усыпаны телами украинских военных. Бойцы спецназа "Ахмат" говорят, что ВСУ отступали стремительно. 2025-03-12T12:59 true PT3M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность