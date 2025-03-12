https://ria.ru/20250312/vsu-2004486048.html

ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 муниципалитетов Белгородской области свыше 110 раз, пострадавших... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:40:00+03:00

2025-03-12T11:40:00+03:00

2025-03-12T11:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 муниципалитетов Белгородской области свыше 110 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 54 снаряда и зафиксированы атаки 64 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные разрушения выявлены в 12 частных домовладениях, трех автомобилях, административном здании, оборудовании на нескольких коммерческих объектах, складах двух предприятий. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Ближнее, Красный Хутор, Устинка и Черемошное атакованы пятью беспилотниками… В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено три снаряда", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе по восьми населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки трех беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и пяти селам выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки девяти дронов. Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Корочанском районе село Соколовка атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам пяти беспилотников. "В Новооскольском муниципальном округе село Барсук подверглось атаке беспилотника. Без последствий. В Ракитянском районе вблизи села Солдатское подавлены четыре беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Доброе, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004271196.html

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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков