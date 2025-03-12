Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004486048.html
ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 муниципалитетов Белгородской области свыше 110 раз, пострадавших... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:40:00+03:00
2025-03-12T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 муниципалитетов Белгородской области свыше 110 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 54 снаряда и зафиксированы атаки 64 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные разрушения выявлены в 12 частных домовладениях, трех автомобилях, административном здании, оборудовании на нескольких коммерческих объектах, складах двух предприятий. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Ближнее, Красный Хутор, Устинка и Черемошное атакованы пятью беспилотниками… В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено три снаряда", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе по восьми населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки трех беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и пяти селам выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки девяти дронов. Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Корочанском районе село Соколовка атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам пяти беспилотников. "В Новооскольском муниципальном округе село Барсук подверглось атаке беспилотника. Без последствий. В Ракитянском районе вблизи села Солдатское подавлены четыре беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Доброе, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
https://ria.ru/20250311/vsu-2004271196.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 110 раз обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 42 населенных пункта Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 муниципалитетов Белгородской области свыше 110 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 54 снаряда и зафиксированы атаки 64 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные разрушения выявлены в 12 частных домовладениях, трех автомобилях, административном здании, оборудовании на нескольких коммерческих объектах, складах двух предприятий.
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
10 марта, 20:49
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Ближнее, Красный Хутор, Устинка и Черемошное атакованы пятью беспилотниками… В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено три снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по восьми населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки трех беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и пяти селам выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки девяти дронов. Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Корочанском районе село Соколовка атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 16 боеприпасами и атакам пяти беспилотников.
"В Новооскольском муниципальном округе село Барсук подверглось атаке беспилотника. Без последствий. В Ракитянском районе вблизи села Солдатское подавлены четыре беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Доброе, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
ВСУ за сутки выпустили более 120 дронов по Белгородской области
11 марта, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала