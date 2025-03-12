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ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 12.03.2025 (обновлено: 11:32 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais
Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:08:00+03:00
2025-03-12T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь. "Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", — отметил он. По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из боевиков, сейчас целью стала эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, так как передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии". Forbes сегодня писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых" бригад, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004477392.html
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в мире, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais

Pais: связь между командующими ВСУ и группировкой в Курской области потеряна

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь.
«
"Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", — отметил он.
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр). - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из боевиков, сейчас целью стала эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, так как передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии".
Forbes сегодня писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых" бригад, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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