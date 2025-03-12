https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html

ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais

ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais

Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:08:00+03:00

2025-03-12T11:08:00+03:00

2025-03-12T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь. "Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", — отметил он. По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из боевиков, сейчас целью стала эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, так как передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии". Forbes сегодня писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых" бригад, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004477392.html

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в мире, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины