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Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области
Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области
Украинские военные убили не менее четырех мирных жителей курского села Черкасское Поречное, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:57:00+03:00
2025-03-12T10:57:00+03:00
2025-03-12T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские военные убили не менее четырех мирных жителей курского села Черкасское Поречное, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее военнослужащие российской группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, большинство из которых - пенсионеры. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - сказала Петренко. По данным следствия, не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся в РФ, убили не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Отмечается, что тела мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня. "Следователи СК России проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы", - добавила она. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
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происшествия, россия, украина, курская область, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Курская область, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области
СК возбудил дело о теракте против жителей курского села Черкасское Поречное