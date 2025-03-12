https://ria.ru/20250312/vsu-2004475841.html

Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области

Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Украинские военные убили четырех мирных жителей в Курской области

Украинские военные убили не менее четырех мирных жителей курского села Черкасское Поречное, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:57:00+03:00

2025-03-12T10:57:00+03:00

2025-03-12T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

курская область

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские военные убили не менее четырех мирных жителей курского села Черкасское Поречное, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее военнослужащие российской группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, большинство из которых - пенсионеры. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - сказала Петренко. По данным следствия, не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся в РФ, убили не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Отмечается, что тела мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня. "Следователи СК России проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы", - добавила она. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

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происшествия, россия, украина, курская область, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)