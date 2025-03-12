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Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004454384.html
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области
ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:43:00+03:00
2025-03-12T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 12 мар - РИА Новости. ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон". Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня. "Штаб работал четко, работали четко, всё согласно плану. Заходили с трех сторон и отработали четенько и быстренько, они ожесточенного сопротивление как такового уже не оказывают, у них панические настроения, то есть они уже просто бегут", - рассказал командир. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области

ВСУ в панике отступают на суджанском участке фронта в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 12 мар - РИА Новости. ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон".
Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня.
"Штаб работал четко, работали четко, всё согласно плану. Заходили с трех сторон и отработали четенько и быстренько, они ожесточенного сопротивление как такового уже не оказывают, у них панические настроения, то есть они уже просто бегут", - рассказал командир.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области
9 марта, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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