https://ria.ru/20250312/vsu-2004454384.html
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области
ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:43:00+03:00
2025-03-12T08:43:00+03:00
2025-03-12T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 12 мар - РИА Новости. ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон". Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня. "Штаб работал четко, работали четко, всё согласно плану. Заходили с трех сторон и отработали четенько и быстренько, они ожесточенного сопротивление как такового уже не оказывают, у них панические настроения, то есть они уже просто бегут", - рассказал командир. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области
ВСУ в панике отступают на суджанском участке фронта в Курской области