https://ria.ru/20250312/vsu-2004454384.html

Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области

Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Командир штурмовой роты рассказал о панике ВСУ в Курской области

ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:43:00+03:00

2025-03-12T08:43:00+03:00

2025-03-12T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 12 мар - РИА Новости. ВСУ в панике бегут на суджанском участке фронта в Курской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон". Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня. "Штаб работал четко, работали четко, всё согласно плану. Заходили с трех сторон и отработали четенько и быстренько, они ожесточенного сопротивление как такового уже не оказывают, у них панические настроения, то есть они уже просто бегут", - рассказал командир. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины