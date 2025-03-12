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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии - РИА Новости, 12.03.2025
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:33:00+03:00
2025-03-12T18:33:00+03:00
2025-03-12T18:39:00+03:00
абхазия
россия
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рашид нургалиев
рауль лолуа
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, москва, рашид нургалиев, рауль лолуа
Абхазия, Россия, Москва, Рашид Нургалиев, Рауль Лолуа
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
РФ и Абхазия на уровне совбезов обсудили безопасность и противостояние угрозам