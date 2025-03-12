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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии - РИА Новости, 12.03.2025
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18:33 12.03.2025 (обновлено: 18:39 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vstrecha-2004597771.html
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии - РИА Новости, 12.03.2025
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:33:00+03:00
2025-03-12T18:39:00+03:00
абхазия
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москва
рашид нургалиев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html
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абхазия, россия, москва, рашид нургалиев, рауль лолуа
Абхазия, Россия, Москва, Рашид Нургалиев, Рауль Лолуа
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

РФ и Абхазия на уровне совбезов обсудили безопасность и противостояние угрозам

© РИА Новости / Фотохост ШОС | Перейти в медиабанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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Рашид Нургалиев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.
«
"Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин и бывший президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 21 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Межгосударственные отношения России и Абхазии
5 марта, 15:42
 
АбхазияРоссияМоскваРашид НургалиевРауль Лолуа
 
 
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