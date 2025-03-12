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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии - РИА Новости, 12.03.2025

Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:33:00+03:00

2025-03-12T18:33:00+03:00

2025-03-12T18:39:00+03:00

абхазия

россия

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рашид нургалиев

рауль лолуа

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html

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Наталья Макарова

абхазия, россия, москва, рашид нургалиев, рауль лолуа