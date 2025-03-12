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Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям - РИА Новости, 12.03.2025
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03:09 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vrach-2004439472.html
Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям
Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям - РИА Новости, 12.03.2025
Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям
Пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна, так как их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров, метеоризма, рассказала... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:09:00+03:00
2025-03-12T03:09:00+03:00
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна, так как их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров, метеоризма, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Семена льна - очень полезный продукт. Особенно они полезны лицам пожилого возраста, потому что семена льна активно участвуют в моторике кишечника, а у нас пожилые люди часто сталкиваются с проблемой запоров. А этот продукт как раз таки участвуют в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят", - сказала Багатова. Гастроэнтеролог рекомендует заваривать семена перед употреблением, а также добавлять их в каши или иные готовые блюда. "Единственное противопоказание: именно в виде семян не рекомендуется их употреблять тем, у кого есть дивертикулярная болезнь ободочной кишки, потому что у таких людей злоупотребление семенами может привести к дивертикулиту. Это такое воспалительное заболевание кишечника", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html
https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html
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общество
Общество
Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям

Врач Багатова: пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна

© Depositphotos.com / bit245 Семена льна
Семена льна - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Depositphotos.com / bit245
Семена льна . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна, так как их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров, метеоризма, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Семена льна - очень полезный продукт. Особенно они полезны лицам пожилого возраста, потому что семена льна активно участвуют в моторике кишечника, а у нас пожилые люди часто сталкиваются с проблемой запоров. А этот продукт как раз таки участвуют в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят", - сказала Багатова.
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Гастроэнтеролог рекомендует заваривать семена перед употреблением, а также добавлять их в каши или иные готовые блюда.
"Единственное противопоказание: именно в виде семян не рекомендуется их употреблять тем, у кого есть дивертикулярная болезнь ободочной кишки, потому что у таких людей злоупотребление семенами может привести к дивертикулиту. Это такое воспалительное заболевание кишечника", - добавила собеседница агентства.
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