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Врач рассказала, что делать при укусе клеща - РИА Новости, 12.03.2025
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02:48 12.03.2025 (обновлено: 06:22 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
Врач рассказала, что делать при укусе клеща - РИА Новости, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
При обнаружении клеща следует незамедлительно обратиться к терапевту или инфекционисту, при этом не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:48:00+03:00
2025-03-12T06:22:00+03:00
общество
европейский медицинский центр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. При обнаружении клеща следует незамедлительно обратиться к терапевту или инфекционисту, при этом не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос, потому что он может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь, сообщила РИА Новости руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. "При обнаружении клеща незамедлительно обратитесь к врачу — терапевту или инфекционисту, чтобы он удалил клеща специальным инструментом и оценил риски инфицирования различными заболеваниями, передающимися клещами. Не медлите с обращением в клинику - чем дольше клещ остается на кожном покрове, тем выше риски заражения", — рассказала Бережная. Врач подчеркнула, что не рекомендуется извлекать клеща самостоятельно. Но если человек оказался в ситуации, где нет доступа к медицинским услугам, то необходимо использовать специальный инструмент для извлечения клеща — клещевой пинцет, лассо, "клещеверт", который продается в аптеке."Захватите клеща как можно ближе к коже, не давите на него, не пытайтесь его выдернуть из кожи. Аккуратно выкручивайте клеща из кожи. Обработайте место укуса местным антисептиком — хлоргексидином, мирамистином, спиртовым раствором. Если клещ живой, его необходимо положить в контейнер и отнести в лабораторию для анализа. Срок сдачи — первые двое суток после укуса. Но опять же, если у вас есть возможность попасть в лабораторию, значит, вы можете доехать и до врача. Поэтому лучше не рисковать и извлечь клеща с помощью специалиста - это самый безопасный вариант", — добавила собеседница агентства. По ее словам, не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос. Перед тем, как задохнуться от этого, клещ может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь. Нельзя также пытаться раздавить клеща пальцами — это чревато тем, что вирусы и бактерии окажутся на коже и слизистой. "В любом случае при укусе клеща необходимо обратиться к врачу, чтобы он правильно извлек насекомое и назначил профилактическое лечение в зависимости от ситуации. Дело в том, что клещи могут переносить сразу несколько инфекций, поэтому ранняя профилактика - залог сохранения здоровья. Посещение специалиста обязательно, если спустя 3-30 дней место укуса покраснело, началась лихорадка, повышенная температура, ломота в теле, головная боль", — подчеркнула Бережная. Врач отметила, что при посещении леса необходимо надевать головной убор, кофту с рукавами, длинные штаны, которые желательно заправить в носки. Перед посещением леса или парка стоит использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида или перметрина, чтобы дополнительно отпугнуть насекомых. После возвращения домой обязательно нужно осмотреть все тело, особенно участки за ушами, шею, локтевые сгибы, область под подмышками, паха и поясницы, подколенные впадины.
https://ria.ru/20250308/allergiya-2003759125.html
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общество, европейский медицинский центр
Общество, Европейский медицинский центр
Врач рассказала, что делать при укусе клеща

Врач Бережная: при укусе клеща следует обратиться к терапевту или инфекционисту

© Depositphotos.com / SmileusУкус клеща
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Depositphotos.com / Smileus
Укус клеща . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. При обнаружении клеща следует незамедлительно обратиться к терапевту или инфекционисту, при этом не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос, потому что он может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь, сообщила РИА Новости руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.
"При обнаружении клеща незамедлительно обратитесь к врачу — терапевту или инфекционисту, чтобы он удалил клеща специальным инструментом и оценил риски инфицирования различными заболеваниями, передающимися клещами. Не медлите с обращением в клинику - чем дольше клещ остается на кожном покрове, тем выше риски заражения", — рассказала Бережная.
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Врач подчеркнула, что не рекомендуется извлекать клеща самостоятельно. Но если человек оказался в ситуации, где нет доступа к медицинским услугам, то необходимо использовать специальный инструмент для извлечения клеща — клещевой пинцет, лассо, "клещеверт", который продается в аптеке.
"Захватите клеща как можно ближе к коже, не давите на него, не пытайтесь его выдернуть из кожи. Аккуратно выкручивайте клеща из кожи. Обработайте место укуса местным антисептиком — хлоргексидином, мирамистином, спиртовым раствором. Если клещ живой, его необходимо положить в контейнер и отнести в лабораторию для анализа. Срок сдачи — первые двое суток после укуса. Но опять же, если у вас есть возможность попасть в лабораторию, значит, вы можете доехать и до врача. Поэтому лучше не рисковать и извлечь клеща с помощью специалиста - это самый безопасный вариант", — добавила собеседница агентства.
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По ее словам, не стоит мазать клеща маслом, спиртом, лаком для ногтей или волос. Перед тем, как задохнуться от этого, клещ может выпустить больше потенциально зараженной слюны в кровь. Нельзя также пытаться раздавить клеща пальцами — это чревато тем, что вирусы и бактерии окажутся на коже и слизистой.
"В любом случае при укусе клеща необходимо обратиться к врачу, чтобы он правильно извлек насекомое и назначил профилактическое лечение в зависимости от ситуации. Дело в том, что клещи могут переносить сразу несколько инфекций, поэтому ранняя профилактика - залог сохранения здоровья. Посещение специалиста обязательно, если спустя 3-30 дней место укуса покраснело, началась лихорадка, повышенная температура, ломота в теле, головная боль", — подчеркнула Бережная.
Врач отметила, что при посещении леса необходимо надевать головной убор, кофту с рукавами, длинные штаны, которые желательно заправить в носки. Перед посещением леса или парка стоит использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида или перметрина, чтобы дополнительно отпугнуть насекомых. После возвращения домой обязательно нужно осмотреть все тело, особенно участки за ушами, шею, локтевые сгибы, область под подмышками, паха и поясницы, подколенные впадины.
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