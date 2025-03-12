В Приморье не выявили превышение вредных веществ в воздухе в зонах пожаров
Роспотребнадзор не выявил превышение вредных веществ в воздухе в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ГКУ Приморского края по пожарной безопасности тушит пал сухой травы на окраине одного из сел Приморского края
Сотрудник ГКУ Приморского края по пожарной безопасности тушит пал сухой травы на окраине одного из сел Приморского края. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Приморье, где бушуют природные пожары, не фиксируют превышения уровня допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
"По результатам государственного лабораторного контроля содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых максимально разовых концентраций", - привели в управлении слова начальника отдела по коммунальной гигиене ведомства Анны Спорник.
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Всего проведено 126 исследований атмосферного воздуха на территории Находки, Дальнегорска, Надеждинского, Шкотовского, Ханкайского, Хасанского муниципальных округов. увеличена кратность проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на содержание продуктов горения на этих территориях продолжат, добавили в управлении.
По данным правительства Приморья, из лесных пожаров за последние сутки было ликвидировано возгорание в Анучинском округе, локализовано – в Дальнегорске площадью 50 гектаров. На землях иных категорий зарегистрировано восемь пожаров общей площадью почти 3,7 тысячи гектаров в Хасанском, Тернейском, Яковлевском, Пограничном, Шкотовском округах, а также в Уссурийском и Артёмовском городских округах. На утро среды все они ликвидированы.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
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