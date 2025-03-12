https://ria.ru/20250312/vooruzhenie-2004478189.html

Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню

Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню - РИА Новости, 12.03.2025

Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню

Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции РИА Новости, 12.03.2025

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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой."Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь."Польша потратила около 200 миллионов долларов. Это важно для нашей армии", - сказал он.По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии."Это важнейший логистический центр. Это важное решение для нашей обороны и нашей поддержки", - добавил он.Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004477392.html

https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html

https://ria.ru/20250307/kallas-2003633461.html

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