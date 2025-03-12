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Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню - РИА Новости, 12.03.2025
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11:12 12.03.2025 (обновлено: 11:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vooruzhenie-2004478189.html
Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню
Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню - РИА Новости, 12.03.2025
Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню
Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:12:00+03:00
2025-03-12T11:35:00+03:00
польша
в мире
украина
сша
россия
радослав сикорский
сергей лавров
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой."Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь."Польша потратила около 200 миллионов долларов. Это важно для нашей армии", - сказал он.По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии."Это важнейший логистический центр. Это важное решение для нашей обороны и нашей поддержки", - добавил он.Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004477392.html
https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html
https://ria.ru/20250307/kallas-2003633461.html
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польша, в мире, украина, сша, россия, радослав сикорский, сергей лавров, владимир зеленский, нато
Польша, В мире, Украина, США, Россия, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Поставки вооружения Украине через Польшу вернулись к прежнему уровню

МИД Польши: поставки вооружения Украине вернулись к прежнему уровню

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области, пишут СМИ
Вчера, 11:07
Сикорский также уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь.
"Польша потратила около 200 миллионов долларов. Это важно для нашей армии", - сказал он.
По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.
"Это важнейший логистический центр. Это важное решение для нашей обороны и нашей поддержки", - добавил он.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет
11 марта, 03:54
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Каллас обсудила с министром обороны Украины поставки оружия
7 марта, 14:41
 
ПольшаВ миреУкраинаСШАРоссияРадослав СикорскийСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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