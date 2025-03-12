https://ria.ru/20250312/volodin-2004543542.html

Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов - РИА Новости, 12.03.2025

Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:07:00+03:00

2025-03-12T15:07:00+03:00

2025-03-12T15:14:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ."Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем."В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы", - подчеркнул Володин.По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей."Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.

https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html

https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html

https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html

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общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)