Рейтинг@Mail.ru
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 12.03.2025 (обновлено: 15:14 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/volodin-2004543542.html
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов - РИА Новости, 12.03.2025
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:07:00+03:00
2025-03-12T15:14:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860403380_0:136:3089:1874_1920x0_80_0_0_089ca25596572f6466b282f6f0a96684.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ."Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем."В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы", - подчеркнул Володин.По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей."Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.
https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html
https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html
https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860403380_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_5454d73a64ac44cd38c439983bb3d474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

Володин поручил рассмотреть предложения СК по использованию электросамокатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамокаты на Никольской улице в Москве
Самокаты на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Самокаты на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.
В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
8 марта, 08:38
"Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем.
"В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы", - подчеркнул Володин.
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов
10 февраля, 09:24
По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.
В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей.
"Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.
Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.
Электросамокат под снегом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Для водителей электросамокатов планируют ввести возрастные ограничения
26 февраля, 11:04
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала