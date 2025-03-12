https://ria.ru/20250312/volodin-2004543542.html
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов - РИА Новости, 12.03.2025
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:07:00+03:00
2025-03-12T15:07:00+03:00
2025-03-12T15:14:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ."Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем."В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы", - подчеркнул Володин.По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей."Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.
https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html
https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html
https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html
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общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов
Володин поручил рассмотреть предложения СК по использованию электросамокатов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.
В пресс-службе Госдумы
отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин
ранее обратился к Володину
с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.
"Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем.
"В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы", - подчеркнул Володин.
По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.
В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей.
"Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.
Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.