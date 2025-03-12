https://ria.ru/20250312/volkswagen-2004598903.html

Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники

Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники - РИА Новости, 12.03.2025

Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники

Автоконцерн Volkswagen открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:37:00+03:00

2025-03-12T18:37:00+03:00

2025-03-12T19:07:00+03:00

вольфсбург

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна Оливер Блуме. Ранее Блуме, выступая в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, заявил, что концерн хочет рассматривать широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке. "В принципе, мы открыты для таких тем", — сказал Блуме в интервью ZDF, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд. При этом он подчеркнул, что в настоящее время не ведется углубленных переговоров с представителями военно-промышленного комплекса. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и персонала автоконцерна Volkswagen. Данные планы спровоцировали многочисленные забастовки, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.

https://ria.ru/20250305/volkswagen-2003289380.html

https://ria.ru/20241220/volkswagen-1990539762.html

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вольфсбург, дрезден, volkswagen group, германия, в мире