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Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники - РИА Новости, 12.03.2025
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18:37 12.03.2025 (обновлено: 19:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/volkswagen-2004598903.html
Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники
Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники - РИА Новости, 12.03.2025
Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники
Автоконцерн Volkswagen открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:37:00+03:00
2025-03-12T19:07:00+03:00
вольфсбург
дрезден
volkswagen group
германия
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна Оливер Блуме. Ранее Блуме, выступая в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, заявил, что концерн хочет рассматривать широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке. "В принципе, мы открыты для таких тем", — сказал Блуме в интервью ZDF, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд. При этом он подчеркнул, что в настоящее время не ведется углубленных переговоров с представителями военно-промышленного комплекса. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и персонала автоконцерна Volkswagen. Данные планы спровоцировали многочисленные забастовки, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
https://ria.ru/20250305/volkswagen-2003289380.html
https://ria.ru/20241220/volkswagen-1990539762.html
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вольфсбург, дрезден, volkswagen group, германия, в мире
Вольфсбург, Дрезден, Volkswagen Group, Германия, В мире
Volkswagen открыт к обсуждению производства военно-транспортной техники

Блуме: Volkswagen готов рассмотреть производство военно-транспортной техники

CC BY 2.0 / Joost J. Bakker / Военный автомобиль Volkswagen Iltis
Военный автомобиль Volkswagen Iltis - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY 2.0 / Joost J. Bakker /
Военный автомобиль Volkswagen Iltis. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна Оливер Блуме.
Ранее Блуме, выступая в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, заявил, что концерн хочет рассматривать широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке.
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"В принципе, мы открыты для таких тем", — сказал Блуме в интервью ZDF, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время не ведется углубленных переговоров с представителями военно-промышленного комплекса.
В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и персонала автоконцерна Volkswagen. Данные планы спровоцировали многочисленные забастовки, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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