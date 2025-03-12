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Российские военные вырыли траншею, добираясь до газовой трубы в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 12.03.2025 (обновлено: 09:48 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/voennye-2004452599.html
Российские военные вырыли траншею, добираясь до газовой трубы в Судже
Российские военные вырыли траншею, добираясь до газовой трубы в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Российские военные вырыли траншею, добираясь до газовой трубы в Судже
Российские военные, совершившие прорыв в тыл ВСУ через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, добираясь к трубе, идущей до газоизмерительной станции в Судже,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:25:00+03:00
2025-03-12T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российские военные, совершившие прорыв в тыл ВСУ через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, добираясь к трубе, идущей до газоизмерительной станции в Судже, рассказали РИА Новости бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки войск "Север", предоставив агентству соответствующие видеокадры. "Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе", — пояснил РИА Новости один из бойцов. На записи видны подземные коридоры почти в человеческий рост. Голос за кадром говорит: "Катакомбы сделали до Суджи". В Добровольческом корпусе уточнили РИА Новости, что длина траншеи до трубопровода около полукилометра. Чтобы добраться до подземного трубопровода, бойцы сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, а по ходу оборудовали там как фортификационные, так и бытовые помещения. &quot;Рыли тоннели, стравливали газ из трубы. Потом пешком натаскивали провизию, воду и припасы, чтобы выйти в тыл противника и создать предпосылки для бегства ВСУ. Вылезли уже на газораспределительной (газоизмерительной. — Прим. ред.) станции в Судже, и там уже бой завязался&quot;, — отметил собеседник агентства.Какие-то участки трубы, по его словам, пришлось проходить с кислородными баллонами."То есть такая сложная операция была", — заключил боец. В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа". Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой. В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004314843.html
https://ria.ru/20250311/sudzha-2004403345.html
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суджа
курская область
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"Обрез": путь десантников из Улан-Удэ в тыл ВСУ занял более суток в один конец
Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей занял более суток в один конец. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным "Обрез".
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские военные вырыли траншею, добираясь до газовой трубы в Судже

Российские военные вырыли 500-метровую траншею, добираясь до трубы в Судже

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российские военные, совершившие прорыв в тыл ВСУ через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, добираясь к трубе, идущей до газоизмерительной станции в Судже, рассказали РИА Новости бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки войск "Север", предоставив агентству соответствующие видеокадры.
«
"Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе", — пояснил РИА Новости один из бойцов.
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На записи видны подземные коридоры почти в человеческий рост. Голос за кадром говорит: "Катакомбы сделали до Суджи".
В Добровольческом корпусе уточнили РИА Новости, что длина траншеи до трубопровода около полукилометра.
Чтобы добраться до подземного трубопровода, бойцы сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, а по ходу оборудовали там как фортификационные, так и бытовые помещения.
«

"Рыли тоннели, стравливали газ из трубы. Потом пешком натаскивали провизию, воду и припасы, чтобы выйти в тыл противника и создать предпосылки для бегства ВСУ. Вылезли уже на газораспределительной (газоизмерительной. — Прим. ред.) станции в Судже, и там уже бой завязался", — отметил собеседник агентства.

Какие-то участки трубы, по его словам, пришлось проходить с кислородными баллонами.
"То есть такая сложная операция была", — заключил боец.
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В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа". Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.
В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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