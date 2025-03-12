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В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент - РИА Новости, 12.03.2025
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14:39 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vino-2004535746.html
В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент
В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент - РИА Новости, 12.03.2025
В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент
Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:39:00+03:00
2025-03-12T14:39:00+03:00
экономика
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
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НОВОРОССИЙСК, 12 мар - РИА Новости. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко. "Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%. Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
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экономика, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев
Экономика, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев
В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент

В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент в 2024 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОРОССИЙСК, 12 мар - РИА Новости. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко.
"Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%.
Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
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Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе
11 марта, 13:45
 
ЭкономикаНовороссийскКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин Кондратьев
 
 
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