https://ria.ru/20250312/vino-2004535746.html

В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент

В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент - РИА Новости, 12.03.2025

В Новороссийске производство вина увеличилось на 21 процент

Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:39:00+03:00

2025-03-12T14:39:00+03:00

2025-03-12T14:39:00+03:00

экономика

новороссийск

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

вениамин кондратьев

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НОВОРОССИЙСК, 12 мар - РИА Новости. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко. "Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%. Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.

https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html

новороссийск

краснодарский край

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экономика, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев