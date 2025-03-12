https://ria.ru/20250312/vens-2004614259.html

Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни

Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни - РИА Новости, 12.03.2025

Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:07:00+03:00

2025-03-12T20:07:00+03:00

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россия

сша

джеймс дэвид вэнс

в мире

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дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней."У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, джеймс дэвид вэнс, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, владимир путин