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Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни - РИА Новости, 12.03.2025
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20:07 12.03.2025 (обновлено: 20:16 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vens-2004614259.html
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни - РИА Новости, 12.03.2025
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:07:00+03:00
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сша
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в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней."У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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россия, сша, джеймс дэвид вэнс, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, владимир путин
Россия, США, Джеймс Дэвид Вэнс, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие дни

Вэнс: представители РФ и США в ближайшие дни встретятся и поговорят по телефону

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней.
«
"У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент США Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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РоссияСШАДжеймс Дэвид ВэнсВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаВладимир Путин
 
 
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