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Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу - РИА Новости, 12.03.2025
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02:17 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html
Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу
Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу - РИА Новости, 12.03.2025
Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу
Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:17:00+03:00
2025-03-12T02:17:00+03:00
россия
европейская юридическая служба
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, образовавшиеся естественным путем, а не в ходе лесозаготовки. Это прописано в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496.Их сбор можно осуществлять свободно и бесплатно, если соблюдать правила субъекта РФ. В случае нарушения возможен штраф до 500 рублей по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ для физлиц.Однако важно определить, действительно ли это дерево мертвое - сухостойные, буреломные, спиленные лесозаготовителями, снеговальные деревья валежником не являются. За их незаконную вырубку и сбор грозит штраф по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК РФ.“Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей”, — заключил Безделин.
https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html
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россия, европейская юридическая служба, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Европейская Юридическая Служба, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу

Юрист Безделин: за сбор валежника в лесу не накажут при соблюдении правил

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчины несут сухие ветки во время сбора валежника
Мужчины несут сухие ветки во время сбора валежника - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчины несут сухие ветки во время сбора валежника. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, образовавшиеся естественным путем, а не в ходе лесозаготовки. Это прописано в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496.
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Их сбор можно осуществлять свободно и бесплатно, если соблюдать правила субъекта РФ. В случае нарушения возможен штраф до 500 рублей по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ для физлиц.
Однако важно определить, действительно ли это дерево мертвое - сухостойные, буреломные, спиленные лесозаготовителями, снеговальные деревья валежником не являются. За их незаконную вырубку и сбор грозит штраф по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК РФ.
“Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей”, — заключил Безделин.
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