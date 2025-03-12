https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html

Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу

Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу - РИА Новости, 12.03.2025

Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу

Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T02:17:00+03:00

2025-03-12T02:17:00+03:00

2025-03-12T02:17:00+03:00

россия

европейская юридическая служба

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, образовавшиеся естественным путем, а не в ходе лесозаготовки. Это прописано в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496.Их сбор можно осуществлять свободно и бесплатно, если соблюдать правила субъекта РФ. В случае нарушения возможен штраф до 500 рублей по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ для физлиц.Однако важно определить, действительно ли это дерево мертвое - сухостойные, буреломные, спиленные лесозаготовителями, снеговальные деревья валежником не являются. За их незаконную вырубку и сбор грозит штраф по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК РФ.“Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей”, — заключил Безделин.

https://ria.ru/20250302/tyurma-2002519143.html

https://ria.ru/20240804/griby-1963920283.html

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россия, европейская юридическая служба, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество