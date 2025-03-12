Юрист разъяснил, кого накажут за заготовку деревьев в лесу
Юрист Безделин: за сбор валежника в лесу не накажут при соблюдении правил
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчины несут сухие ветки во время сбора валежника
Мужчины несут сухие ветки во время сбора валежника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сбор валежника в лесу не влечет за собой наказания, если соблюдать установленный порядок и не спиливать поваленные ветром деревья, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, образовавшиеся естественным путем, а не в ходе лесозаготовки. Это прописано в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496.
Их сбор можно осуществлять свободно и бесплатно, если соблюдать правила субъекта РФ. В случае нарушения возможен штраф до 500 рублей по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ для физлиц.
Однако важно определить, действительно ли это дерево мертвое - сухостойные, буреломные, спиленные лесозаготовителями, снеговальные деревья валежником не являются. За их незаконную вырубку и сбор грозит штраф по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК РФ.
“Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей”, — заключил Безделин.
Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы
4 августа 2024, 02:15