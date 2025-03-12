https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html

РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками

РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками - РИА Новости, 12.03.2025

РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками

Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:54:00+03:00

2025-03-12T17:54:00+03:00

2025-03-12T18:20:00+03:00

технологии

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трансмашхолдинг

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД. "Проводим приемочные и сертификационные испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (габарит Т) на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Цикл испытаний будет включать: проверку динамических показателей вагона; прочностные и тормозные испытания при различной загрузке; определение параметров внешнего шума и вибрации; уровень электрического и магнитного полей", — говорится в сообщении.В РЖД отметили, что специалисты из ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой. Длина нового купейного вагона на 73 сантиметра больше стандартного, ширина — на 28 сантиметров, а спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных. Вагон оснащен современными системами микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. В "Трансмашхолдинге" отметили, что за счет увеличения габаритов вагона пассажировместимость вырастет на 11 процентов. "Рассчитываем завершить все испытания вагона габарита Т в апреле, чтобы в мае получить сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и приступить к серийному производству таких вагонов", — добавили в РЖД. На сегодня Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ТМХ) приступил к изготовлению второго опытного образца габарита Т — это штабной вагон модели 61-4535. В нем будут два отдельных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих. "В системе санитарных комплексов для них предусмотрена душевая кабина и специально оборудованный туалет. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоне впервые будет применен комплект подъемного устройства (КПУ) новой конструкции, которая более компактна и обладает повышенным уровнем надежности", — пояснили в ТМХ.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ржд, трансмашхолдинг, таможенный союз