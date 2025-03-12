Рейтинг@Mail.ru
РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 12.03.2025 (обновлено: 18:20 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html
РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками
РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками - РИА Новости, 12.03.2025
РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками
Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:54:00+03:00
2025-03-12T18:20:00+03:00
технологии
ржд
трансмашхолдинг
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588351_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_9a3e6a9a255f1a6a5d5bdb287d8f4c11.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД. &quot;Проводим приемочные и сертификационные испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (габарит Т) на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Цикл испытаний будет включать: проверку динамических показателей вагона; прочностные и тормозные испытания при различной загрузке; определение параметров внешнего шума и вибрации; уровень электрического и магнитного полей&quot;, — говорится в сообщении.В РЖД отметили, что специалисты из ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой. Длина нового купейного вагона на 73 сантиметра больше стандартного, ширина — на 28 сантиметров, а спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных. Вагон оснащен современными системами микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. В "Трансмашхолдинге" отметили, что за счет увеличения габаритов вагона пассажировместимость вырастет на 11 процентов. "Рассчитываем завершить все испытания вагона габарита Т в апреле, чтобы в мае получить сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и приступить к серийному производству таких вагонов", — добавили в РЖД. На сегодня Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ТМХ) приступил к изготовлению второго опытного образца габарита Т — это штабной вагон модели 61-4535. В нем будут два отдельных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих. "В системе санитарных комплексов для них предусмотрена душевая кабина и специально оборудованный туалет. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоне впервые будет применен комплект подъемного устройства (КПУ) новой конструкции, которая более компактна и обладает повышенным уровнем надежности", — пояснили в ТМХ.
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588351_60:0:1221:871_1920x0_80_0_0_4f0ab21c8cda827434d2998c5b1695b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ржд, трансмашхолдинг, таможенный союз
Технологии, РЖД, Трансмашхолдинг, Таможенный союз
РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками

РЖД: специалисты начали испытания первого вагона купе увеличенного габарита

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramИспытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
Испытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД.
«

"Проводим приемочные и сертификационные испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (габарит Т) на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Цикл испытаний будет включать: проверку динамических показателей вагона; прочностные и тормозные испытания при различной загрузке; определение параметров внешнего шума и вибрации; уровень электрического и магнитного полей", — говорится в сообщении.

Первый в России беспилотный поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В России впервые запустили беспилотный поезд
28 августа 2024, 13:07
В РЖД отметили, что специалисты из ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой.
Длина нового купейного вагона на 73 сантиметра больше стандартного, ширина — на 28 сантиметров, а спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных. Вагон оснащен современными системами микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. В "Трансмашхолдинге" отметили, что за счет увеличения габаритов вагона пассажировместимость вырастет на 11 процентов.
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramИспытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
Испытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Испытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
«
"Рассчитываем завершить все испытания вагона габарита Т в апреле, чтобы в мае получить сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и приступить к серийному производству таких вагонов", — добавили в РЖД.
На сегодня Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ТМХ) приступил к изготовлению второго опытного образца габарита Т — это штабной вагон модели 61-4535. В нем будут два отдельных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.
"В системе санитарных комплексов для них предусмотрена душевая кабина и специально оборудованный туалет. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоне впервые будет применен комплект подъемного устройства (КПУ) новой конструкции, которая более компактна и обладает повышенным уровнем надежности", — пояснили в ТМХ.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
РЖД начали продавать билеты для детей со скидкой в 50 процентов
6 марта, 17:30
 
ТехнологииРЖДТрансмашхолдингТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала