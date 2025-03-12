РЖД начали испытания вагона купе с удлиненными полками
РЖД: специалисты начали испытания первого вагона купе увеличенного габарита
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramИспытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты приступили к испытаниям первого вагона купе увеличенного габарита на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп, сообщают РЖД.
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"Проводим приемочные и сертификационные испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (габарит Т) на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп. Цикл испытаний будет включать: проверку динамических показателей вагона; прочностные и тормозные испытания при различной загрузке; определение параметров внешнего шума и вибрации; уровень электрического и магнитного полей", — говорится в сообщении.
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В РЖД отметили, что специалисты из ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой.
Длина нового купейного вагона на 73 сантиметра больше стандартного, ширина — на 28 сантиметров, а спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных. Вагон оснащен современными системами микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. В "Трансмашхолдинге" отметили, что за счет увеличения габаритов вагона пассажировместимость вырастет на 11 процентов.
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramИспытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Испытания вагона купе с удлиненными полками на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп
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"Рассчитываем завершить все испытания вагона габарита Т в апреле, чтобы в мае получить сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и приступить к серийному производству таких вагонов", — добавили в РЖД.
На сегодня Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ТМХ) приступил к изготовлению второго опытного образца габарита Т — это штабной вагон модели 61-4535. В нем будут два отдельных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.
"В системе санитарных комплексов для них предусмотрена душевая кабина и специально оборудованный туалет. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоне впервые будет применен комплект подъемного устройства (КПУ) новой конструкции, которая более компактна и обладает повышенным уровнем надежности", — пояснили в ТМХ.