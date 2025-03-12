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Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой - РИА Новости, 12.03.2025
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21:21 12.03.2025 (обновлено: 21:32 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/uoltts-2004623379.html
Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой
Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой - РИА Новости, 12.03.2025
Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению... РИА Новости, 12.03.2025
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майк уолтц
сша
администрация президента сша
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москва
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.Ранее Белый дом заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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майк уолтц, сша, администрация президента сша, украина, москва, россия, в мире, владимир путин
Майк Уолтц, США, Администрация президента США, Украина, Москва, Россия, В мире, Владимир Путин
Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой

Белый дом: Уолтц провел переговоры с российским коллегой о мире на Украине

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Ранее Белый дом заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Майк УолтцСШААдминистрация президента СШАУкраинаМоскваРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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