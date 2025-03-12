https://ria.ru/20250312/uoltts-2004623379.html

Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой

Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой - РИА Новости, 12.03.2025

Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:21:00+03:00

2025-03-12T21:21:00+03:00

2025-03-12T21:32:00+03:00

майк уолтц

сша

администрация президента сша

украина

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.Ранее Белый дом заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

майк уолтц, сша, администрация президента сша, украина, москва, россия, в мире, владимир путин