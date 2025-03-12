Белый дом сообщил о переговорах Уолтца с российским коллегой
Белый дом: Уолтц провел переговоры с российским коллегой о мире на Украине
© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Белый дом назвал цель визита Уиткоффа в Москву
Вчера, 21:17