В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной
Макгрегор: возобновление помощи США Украине не поможет завершить конфликт
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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"Это решение безумно. Оно ведет не туда. Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия", — подчеркнул Макгрегор.
Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.