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В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
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16:58 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html
В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной
В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной
Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:58:00+03:00
2025-03-12T16:58:00+03:00
в мире
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такер карлсон
радослав сикорский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону"Это решение безумно. Оно ведет не туда. Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия", — подчеркнул Макгрегор.По мнению эксперта, Украина не представляет никаких стратегических интересов для США кроме самого факта урегулирования конфликта.Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250312/konflikt-2004543854.html
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в мире, украина, сша, польша, такер карлсон, радослав сикорский, министерство обороны сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Польша, Такер Карлсон, Радослав Сикорский, Министерство обороны США, Владимир Зеленский
В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной

Макгрегор: возобновление помощи США Украине не поможет завершить конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
«
"Это решение безумно. Оно ведет не туда. Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия", — подчеркнул Макгрегор.
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Ничего не поделать". В США рассказали, как завершится конфликт на Украине
Вчера, 15:07
По мнению эксперта, Украина не представляет никаких стратегических интересов для США кроме самого факта урегулирования конфликта.
Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Хотят войны". Во Франции рассказали, кто может помешать миру на Украине
Вчера, 12:07
 
В миреУкраинаСШАПольшаТакер КарлсонРадослав СикорскийМинистерство обороны СШАВладимир Зеленский
 
 
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