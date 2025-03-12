https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html

В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной

В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025

В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной

Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:58:00+03:00

2025-03-12T16:58:00+03:00

2025-03-12T16:58:00+03:00

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радослав сикорский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возобновление американской военной помощи Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону"Это решение безумно. Оно ведет не туда. Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия", — подчеркнул Макгрегор.По мнению эксперта, Украина не представляет никаких стратегических интересов для США кроме самого факта урегулирования конфликта.Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250312/konflikt-2004543854.html

https://ria.ru/20250312/ugroza-2004493896.html

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в мире, украина, сша, польша, такер карлсон, радослав сикорский, министерство обороны сша, владимир зеленский