https://ria.ru/20250312/ukraina-2004568404.html

Украина будет провоцировать Россию в случае прекращения огня, заявили в США

Украина будет провоцировать Россию в случае прекращения огня, заявили в США - РИА Новости, 12.03.2025

Украина будет провоцировать Россию в случае прекращения огня, заявили в США

Киев в случае заключения 30-дневного перемирия может спровоцировать Москву на возобновление боевых действий, заявил в интервью для YouTube-канала Dialogue Works РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:40:00+03:00

2025-03-12T16:40:00+03:00

2025-03-12T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киев в случае заключения 30-дневного перемирия может спровоцировать Москву на возобновление боевых действий, заявил в интервью для YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон. "Думаю, будет особенно трудно обеспечить соблюдение (прекращения огня - ред.), и не из-за русских, потому что, как мне кажется, они его не нарушат. Нам стоит беспокоиться об украинцах, особенно когда (Владимира - ред.) Зеленского не станет, а это, по моему мнению, неизбежно. Они будут предпринимать свои шаги, как делали это на протяжении всех 2000-х, чтобы разозлить русских и заставить их возобновить конфликт", - заявил он. По словам Уилкерсона, украинская сторона может использовать тактику партизанских атак, чтобы спровоцировать ответные действия Москвы. "Они будут применять партизанские тактики против русских, чтобы те пришли в ярость и сорвали прекращение огня. Вот в чем основная проблема", - считает он. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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в мире, киев, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп