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На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко* - РИА Новости, 12.03.2025
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16:36 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004567137.html
На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*
На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко* - РИА Новости, 12.03.2025
На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*
Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности экс-президента Петра Порошенко*, сообщили в партии РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:36:00+03:00
2025-03-12T16:36:00+03:00
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
петр порошенко
виктор медведчук
владимир зеленский
европейская солидарность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности экс-президента Петра Порошенко*, сообщили в партии Порошенко "Европейская солидарность". "Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента (экс-президента Украины Порошенко* – ред.) Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле – без предусмотренной законом санкции суда, то есть в который раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. В партии утверждают, что сотрудники бюро осуществляют давление "с целью выбить хоть какие-то показания на Порошенко*". В "Европейской солидарности" считают, что власти Украины взяли курс на зачистку политического поля накануне прекращения огня и возможных выборов. "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях после ряда организованных провокаций против лидера оппозиционной партии… Все это означает, что война в "отдельно взятых головах завершилась" и там началась избирательная кампания за сохранение своей власти любой ценой", - добавили в партии. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, петр порошенко, виктор медведчук, владимир зеленский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь, Мюнхенская конференция по безопасности
На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*

ГБР Украины проводит обыски у бывшего руководителя службы безопасности Порошенко

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности экс-президента Петра Порошенко*, сообщили в партии Порошенко "Европейская солидарность".
"Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента (экс-президента Украины Порошенко* – ред.) Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле – без предусмотренной законом санкции суда, то есть в который раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
СМИ: Порошенко* вывел с Украины более 48 миллионов долларов
5 марта, 21:18
В партии утверждают, что сотрудники бюро осуществляют давление "с целью выбить хоть какие-то показания на Порошенко*". В "Европейской солидарности" считают, что власти Украины взяли курс на зачистку политического поля накануне прекращения огня и возможных выборов. "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях после ряда организованных провокаций против лидера оппозиционной партии… Все это означает, что война в "отдельно взятых головах завершилась" и там началась избирательная кампания за сохранение своей власти любой ценой", - добавили в партии.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Порошенко* заявил, что публично работает с американскими партнерами
6 марта, 14:28
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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