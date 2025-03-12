https://ria.ru/20250312/ukraina-2004567137.html

На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*

На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко* - РИА Новости, 12.03.2025

На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*

Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности экс-президента Петра Порошенко*, сообщили в партии РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у Юрия Федорова, бывшего руководителя службы безопасности экс-президента Петра Порошенко*, сообщили в партии Порошенко "Европейская солидарность". "Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента (экс-президента Украины Порошенко* – ред.) Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле – без предусмотренной законом санкции суда, то есть в который раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. В партии утверждают, что сотрудники бюро осуществляют давление "с целью выбить хоть какие-то показания на Порошенко*". В "Европейской солидарности" считают, что власти Украины взяли курс на зачистку политического поля накануне прекращения огня и возможных выборов. "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях после ряда организованных провокаций против лидера оппозиционной партии… Все это означает, что война в "отдельно взятых головах завершилась" и там началась избирательная кампания за сохранение своей власти любой ценой", - добавили в партии. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html

https://ria.ru/20250306/poroshenko-2003402962.html

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