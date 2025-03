https://ria.ru/20250312/ukraina-2004524165.html

"Крах и потеря". Западные СМИ прокомментировали ситуацию в Курской области

"Крах и потеря". Западные СМИ прокомментировали ситуацию в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

"Крах и потеря". Западные СМИ прокомментировали ситуацию в Курской области

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны в результате успешного продвижения сил РФ,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:02:00+03:00

2025-03-12T14:02:00+03:00

2025-03-12T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

bild

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004516367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9598eb4dcb23cac251b37bfc15f2b03.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны в результате успешного продвижения сил РФ, многие издания пришли к выводу, что Киев теряет свой главный "козырь" в возможных мирных переговорах с Москвой. В среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщил РИА Новости о поднятии флага России на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области. Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область сообщило об освобождении за сутки сразу 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории, в среду ведомство сообщило об освобождении еще пяти населенных пунктов региона. ПРОДВИЖЕНИЕ СИЛ РФ Многие западные издание отмечают успехи российских сил. В частности, британский журнал Economist пишет, что войска РФ "продвигаются вперед и пытаются выдавить Украину с куска российской территории в Курской области". Британская газета Daily Mail отмечает, что Россия продолжает укреплять свое преимущество в Курской области. "Украинские войска отступали из Курской области, часть которой они удерживали с августа, и на кадрах видно, как войска РФ торжествующе шагают по главной площади Суджи", - пишет она. Американское издание Newsweek отмечает, что "в последние дни Москва удвоила свои усилия по снятию контроля Украины над Суджей". "За последние несколько дней русские смогли нанести очень сильный удар по северным районам контролируемой Украиной территории", - приводит финская газета Iltalehti слова военного аналитика Эмиля Кастехелми. Американская газета New York Times отмечает, что "недавние стремительные шаги России в районе Суджи свели на нет значительную часть территориальных приобретений украинских войск". На фоне успешного наступления в Курской области итальянская газета Repubblica пишет, что прекращение огня на 30 дней, на которое Киев согласился по итогам переговоров с США в Джидде, выгоднее Украине, так как позволит ей восстановить запасы оружия и боеприпасов и не даст России развить недавние успехи в боях. Издание отмечает превосходство РФ в живой силе и "беспрецедентные масштабы военного производства по количеству и качеству". КРАХ УКРАИНЫ "Украинский фронт рушится", - гласит заголовок новостного материала немецкой газеты Bild. Финская газета Ilta-Sanomat отмечает, что "в последние дни положение Украины в регионе ухудшилось". "Украинцы теряют позиции в Курской области после наступления российских войск", - пишет британская газета Independent, связывая это в том числе с тем, что прекращение обмена разведывательной информацией со стороны США "фактически ослепило Киев в вопросе перемещений войск РФ". "Позиции Украины на поле боя оказались под сильным давлением, особенно в Курской области России, где силы Москвы начали наступление, чтобы выбить киевские войска, которые пытались удержать участок земли в качестве разменной монеты", - отмечает другое британское издание Guardian. "Украина потерпела крах в Курске", - гласит заголовок статьи газеты Iltalehti. Американская газета New York Post подметила, что "за последнюю неделю украинцы понесли значительные территориальные потери в регионе, которые, по мнению экспертов, были ускорены решением США прекратить обмен разведданными". "За последнюю неделю медленное отступление Украины внезапно превратилось в разгром", - пишет New York Times. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КИЕВА "Военные успехи Москвы в городе Суджа могут лишить Киев козыря в мирных переговорах", - пишет New York Times. Такого же мнения придерживается издание Newsweek. "Если Москва вернет себе контроль над всей Курской (областью - ред.), это ослабит переговорную позицию Украины, и без того ослабленную трещиной в отношениях с президентом Дональдом Трампом", - подмечает газета. По оценкам издания, временная приостановка администрацией Трампа военной помощи Украине и обмена разведданными "загнала Киев в угол перед переговорами во вторник".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже Минобороны опубликовало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже. 2025-03-12T14:02 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, bild, безопасность