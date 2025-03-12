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Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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11:44 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004488842.html
Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине
Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине
Прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву станут главными темами предстоящей встречи глав МИД G7 в Канаде, заявил министр... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:44:00+03:00
2025-03-12T11:44:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
антонио таяни
дональд трамп
владимир путин
g7
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РИМ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву станут главными темами предстоящей встречи глав МИД G7 в Канаде, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Прекращение огня и возобновление американской военной защиты для Киева станут первыми вопросами, которые министры иностранных дел стран G7 обсудят в Канаде, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио", - сказал Таяни, слова которого приводит агентство Nova. Глава МИД и вице-премьер Италии также заявил, что переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями являются важным шагом вперед на пути к миру для Украины, "в построении которого хочет помочь Европа". Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя итоги встречи в Саудовской Аравии, заявила, что Рим "полностью поддерживает усилия США под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа по достижению справедливого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины". "Сейчас решение за Россией", - отметила премьер в сообщении, которое опубликовала пресс-служба руководства Совмина. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html
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в мире, украина, сша, киев, антонио таяни, дональд трамп, владимир путин, g7
В мире, Украина, США, Киев, Антонио Таяни, Дональд Трамп, Владимир Путин, G7
Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине

Таяни: прекращение огня на Украине станет главной темой встречи глав МИД G7

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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РИМ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву станут главными темами предстоящей встречи глав МИД G7 в Канаде, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Прекращение огня и возобновление американской военной защиты для Киева станут первыми вопросами, которые министры иностранных дел стран G7 обсудят в Канаде, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио", - сказал Таяни, слова которого приводит агентство Nova.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев
Вчера, 05:58
Глава МИД и вице-премьер Италии также заявил, что переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями являются важным шагом вперед на пути к миру для Украины, "в построении которого хочет помочь Европа".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя итоги встречи в Саудовской Аравии, заявила, что Рим "полностью поддерживает усилия США под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа по достижению справедливого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины".
"Сейчас решение за Россией", - отметила премьер в сообщении, которое опубликовала пресс-служба руководства Совмина.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Вчера, 09:29
 
В миреУкраинаСШАКиевАнтонио ТаяниДональд ТрампВладимир ПутинG7
 
 
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