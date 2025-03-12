Главы МИД G7 обсудят прекращение огня на Украине
Таяни: прекращение огня на Украине станет главной темой встречи глав МИД G7
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 мар - РИА Новости. Прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву станут главными темами предстоящей встречи глав МИД G7 в Канаде, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя итоги встречи в Саудовской Аравии, заявила, что Рим "полностью поддерживает усилия США под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа по достижению справедливого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины".
"Сейчас решение за Россией", - отметила премьер в сообщении, которое опубликовала пресс-служба руководства Совмина.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".