https://ria.ru/20250312/ukraina-2004472427.html

Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам - РИА Новости, 12.03.2025

Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:34:00+03:00

2025-03-12T10:34:00+03:00

2025-03-12T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный портал". "Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", — указано в материале. Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Позднее Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html

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в мире, технологии, украина, сша, саудовская аравия, владимир зеленский