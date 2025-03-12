Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам
Maxar Technologies восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный портал".
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"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", — указано в материале.
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Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта.
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Позднее Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.