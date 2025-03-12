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Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам - РИА Новости, 12.03.2025
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10:34 12.03.2025 (обновлено: 11:47 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004472427.html
Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам - РИА Новости, 12.03.2025
Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:34:00+03:00
2025-03-12T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный портал". "Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", — указано в материале. Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Позднее Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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в мире, технологии, украина, сша, саудовская аравия, владимир зеленский
В мире, Технологии, Украина, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский
Американская компания вернула Украине доступ к спутниковым снимкам

Maxar Technologies восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам

© Maxar TechnologiesСпутник Maxar Technologies в представлении художника
Спутник Maxar Technologies в представлении художника - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Maxar Technologies
Спутник Maxar Technologies в представлении художника
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание "Украинский милитарный портал".
«
"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", — указано в материале.
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Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01
Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта.
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Позднее Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 08:51
 
В миреТехнологииУкраинаСШАСаудовская АравияВладимир Зеленский
 
 
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