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"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных - РИА Новости, 12.03.2025
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10:14 12.03.2025 (обновлено: 15:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004469363.html
"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных
"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных - РИА Новости, 12.03.2025
"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных
Украинские ВВС больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Воздушных сил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:14:00+03:00
2025-03-12T15:35:00+03:00
в мире
россия
ивано-франковск
сергей лебедев
f-16
су-35
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские ВВС больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.Накануне Игнат заявил, что переданные Киеву самолеты F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.&quot;Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличаются от ранее выраженных больших надежд на то, что этот самолет переломит ситуацию&quot;, — говорится в материале.Как напомнили журналисты, представитель украинских ВВС в мае 2023 года утверждал, что истребители американского производства помогут Киеву одержать победу в конфликте.Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 7 марта сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
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в мире, россия, ивано-франковск, сергей лебедев, f-16, су-35, украина
В мире, Россия, Ивано-Франковск, Сергей Лебедев, F-16, Су-35, Украина
"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных

MWM: украинские ВВС больше не считают, что F-16 могут переломить ход конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские ВВС больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.
Накануне Игнат заявил, что переданные Киеву самолеты F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.
«

"Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличаются от ранее выраженных больших надежд на то, что этот самолет переломит ситуацию", — говорится в материале.

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Как напомнили журналисты, представитель украинских ВВС в мае 2023 года утверждал, что истребители американского производства помогут Киеву одержать победу в конфликте.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 7 марта сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16.
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В миреРоссияИвано-ФранковскСергей ЛебедевF-16Су-35Украина
 
 
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