https://ria.ru/20250312/ukraina-2004469363.html

"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных

"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных - РИА Новости, 12.03.2025

"Резко отличается". СМИ увидели странную деталь в словах украинских военных

Украинские ВВС больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Воздушных сил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:14:00+03:00

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2025-03-12T15:35:00+03:00

в мире

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ивано-франковск

сергей лебедев

f-16

су-35

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские ВВС больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.Накануне Игнат заявил, что переданные Киеву самолеты F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35."Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличаются от ранее выраженных больших надежд на то, что этот самолет переломит ситуацию", — говорится в материале.Как напомнили журналисты, представитель украинских ВВС в мае 2023 года утверждал, что истребители американского производства помогут Киеву одержать победу в конфликте.Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 7 марта сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004295631.html

россия

ивано-франковск

украина

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в мире, россия, ивано-франковск, сергей лебедев, f-16, су-35, украина