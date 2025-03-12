https://ria.ru/20250312/ukraina-2004452797.html

Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией

Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией - РИА Новости, 12.03.2025

Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией

Пленный украинский военнослужащий Иван Павлюк рассказал о том, как командование ВСУ обмануло с эвакуацией, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:26:00+03:00

2025-03-12T08:26:00+03:00

2025-03-12T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Павлюк рассказал о том, как командование ВСУ обмануло с эвакуацией, сообщили в Минобороны РФ."У нас был приказ – если подбивают машину, никто не останавливается, остальные едут дальше. А мы решили эвакуироваться с машины, которая загорелась. У нас был старший машины – позывной "Смайлик". Мы, двое раненых, лежали, он говорит, что сядет в первую машину, а за нами придет вторая машина, заберет нас и эвакуирует. Так мы и не дождались…", - рассказал Павлюк. По его словам, он просидел в канаве три дня, ожидая эвакуации. "Сидели - сидели, пить хочется. Решил воды поискать. Вижу, ребята сидят. Говорят, заходи. Ну, захожу. Как свои, свои и свои, солдаты РФ. Ну, я отдал автомат, бронежилет. Сдался. Не били, ничего, накормили", - пояснил обстоятельства сдачи в плен солдат ВСУ. Кроме того, Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ были вынуждены работать на старой зенитке 50-х годов. При этом, по его словам, техники НАТО, которая, судя по всему, должна была быть в наличии в подразделении, они не видели.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004318257.html

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россия, вооруженные силы украины, нато, безопасность