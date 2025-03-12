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Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией - РИА Новости, 12.03.2025
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08:26 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004452797.html
Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией
Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией - РИА Новости, 12.03.2025
Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией
Пленный украинский военнослужащий Иван Павлюк рассказал о том, как командование ВСУ обмануло с эвакуацией, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:26:00+03:00
2025-03-12T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Павлюк рассказал о том, как командование ВСУ обмануло с эвакуацией, сообщили в Минобороны РФ."У нас был приказ – если подбивают машину, никто не останавливается, остальные едут дальше. А мы решили эвакуироваться с машины, которая загорелась. У нас был старший машины – позывной "Смайлик". Мы, двое раненых, лежали, он говорит, что сядет в первую машину, а за нами придет вторая машина, заберет нас и эвакуирует. Так мы и не дождались…", - рассказал Павлюк. По его словам, он просидел в канаве три дня, ожидая эвакуации. "Сидели - сидели, пить хочется. Решил воды поискать. Вижу, ребята сидят. Говорят, заходи. Ну, захожу. Как свои, свои и свои, солдаты РФ. Ну, я отдал автомат, бронежилет. Сдался. Не били, ничего, накормили", - пояснил обстоятельства сдачи в плен солдат ВСУ. Кроме того, Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ были вынуждены работать на старой зенитке 50-х годов. При этом, по его словам, техники НАТО, которая, судя по всему, должна была быть в наличии в подразделении, они не видели.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004318257.html
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россия, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как его обманули с эвакуацией

Пленный Павлюк заявил об обмане с эвакуацией со стороны командования ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Павлюк рассказал о том, как командование ВСУ обмануло с эвакуацией, сообщили в Минобороны РФ.
"У нас был приказ – если подбивают машину, никто не останавливается, остальные едут дальше. А мы решили эвакуироваться с машины, которая загорелась. У нас был старший машины – позывной "Смайлик". Мы, двое раненых, лежали, он говорит, что сядет в первую машину, а за нами придет вторая машина, заберет нас и эвакуирует. Так мы и не дождались…", - рассказал Павлюк.
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По его словам, он просидел в канаве три дня, ожидая эвакуации. "Сидели - сидели, пить хочется. Решил воды поискать. Вижу, ребята сидят. Говорят, заходи. Ну, захожу. Как свои, свои и свои, солдаты РФ. Ну, я отдал автомат, бронежилет. Сдался. Не били, ничего, накормили", - пояснил обстоятельства сдачи в плен солдат ВСУ.
Кроме того, Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ были вынуждены работать на старой зенитке 50-х годов. При этом, по его словам, техники НАТО, которая, судя по всему, должна была быть в наличии в подразделении, они не видели.
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