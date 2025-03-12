https://ria.ru/20250312/ukraina-2004443636.html
СМИ: соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву
СМИ: соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву
Представители украинской делегации, приехавшие на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотников по Москве,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:26:00+03:00
2025-03-12T05:26:00+03:00
2025-03-12T05:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представители украинской делегации, приехавшие на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию, испытывали страх после попытки атаки беспилотников по Москве, опасаясь срыва переговоров, пишет присутствовавший на встрече корреспондент немецкого издания Zeit."Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение нашего (Украинского — Прим. ред.) руководства. Но был ли он хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?" — говорится в материале.В ночь на вторник российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье. Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, этой ночью была "самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву".Во вторник в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. Согласно совместному заявлению, Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. Также США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь ВСУ.Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004405222.html
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в мире, украина, москва, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: соратники Зеленского запаниковали после попытки атаковать Москву
Zeit: делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета БПЛА на Москву