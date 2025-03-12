https://ria.ru/20250312/ucheniya-2004446404.html

СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения - РИА Новости, 12.03.2025

СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:23:00+03:00

2025-03-12T06:23:00+03:00

2025-03-12T06:23:00+03:00

в мире

европа

россия

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского маршала авиации Джонни Стрингера, который является заместителем командующего авиацией НАТО, и командующего восьмой воздушной армией США генерал-майора Джейсона Армагоста. "Двое командующих сообщили, что в перспективе (возможности - ред.) скорого окончания совместных военных учений нет... Американский и британский командующие сказали во вторник, что совместные военные учения жизненно необходимы, чтобы обеспечить Европу сдерживающим фактором для России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное выступление Стрингера и Армагоста. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250309/britanija-2003908941.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, сша, нато