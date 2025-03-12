Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ucheniya-2004446404.html
СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения
СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения
США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:23:00+03:00
2025-03-12T06:23:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского маршала авиации Джонни Стрингера, который является заместителем командующего авиацией НАТО, и командующего восьмой воздушной армией США генерал-майора Джейсона Армагоста. "Двое командующих сообщили, что в перспективе (возможности - ред.) скорого окончания совместных военных учений нет... Американский и британский командующие сказали во вторник, что совместные военные учения жизненно необходимы, чтобы обеспечить Европу сдерживающим фактором для России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное выступление Стрингера и Армагоста. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250309/britanija-2003908941.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, нато
В мире, Европа, Россия, США, НАТО
СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

Reuters: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского маршала авиации Джонни Стрингера, который является заместителем командующего авиацией НАТО, и командующего восьмой воздушной армией США генерал-майора Джейсона Армагоста.
"Двое командующих сообщили, что в перспективе (возможности - ред.) скорого окончания совместных военных учений нет... Американский и британский командующие сказали во вторник, что совместные военные учения жизненно необходимы, чтобы обеспечить Европу сдерживающим фактором для России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное выступление Стрингера и Армагоста.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом
9 марта, 12:54
 
В миреЕвропаРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала