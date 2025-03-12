СМИ: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения
Reuters: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве "сдерживающего фактора" для России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского маршала авиации Джонни Стрингера, который является заместителем командующего авиацией НАТО, и командующего восьмой воздушной армией США генерал-майора Джейсона Армагоста.
"Двое командующих сообщили, что в перспективе (возможности - ред.) скорого окончания совместных военных учений нет... Американский и британский командующие сказали во вторник, что совместные военные учения жизненно необходимы, чтобы обеспечить Европу сдерживающим фактором для России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на совместное выступление Стрингера и Армагоста.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.