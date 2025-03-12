https://ria.ru/20250312/tsru-2004456155.html

Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ

Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2025

Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ

Директор СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:05:00+03:00

2025-03-12T09:05:00+03:00

2025-03-12T16:08:00+03:00

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе."Одиннадцатого марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом", — отметили в ведомстве.Главы спецслужб договорились проводить регулярные контакты для содействия обеспечения международной стабильности и безопасности, а также снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия СВР и ЦРУ по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

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центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, сша, москва, в мире