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Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2025
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09:05 12.03.2025 (обновлено: 16:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tsru-2004456155.html
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2025
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Директор СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:05:00+03:00
2025-03-12T16:08:00+03:00
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе.&quot;Одиннадцатого марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом&quot;, — отметили в ведомстве.Главы спецслужб договорились проводить регулярные контакты для содействия обеспечения международной стабильности и безопасности, а также снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия СВР и ЦРУ по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.
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центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, сша, москва, в мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Россия, США, Москва, В мире
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ

Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Рэтклиффом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе.
«

"Одиннадцатого марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом", — отметили в ведомстве.

Главы спецслужб договорились проводить регулярные контакты для содействия обеспечения международной стабильности и безопасности, а также снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия СВР и ЦРУ по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинРоссияСШАМоскваВ мире
 
 
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