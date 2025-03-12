https://ria.ru/20250312/tseny-2004603679.html

В России снизились цены на огурцы и куриные яйца

В России снизились цены на огурцы и куриные яйца - РИА Новости, 12.03.2025

В России снизились цены на огурцы и куриные яйца

Огурцы и яйца куриные за период с 4 по 10 марта 2025 года подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно, а рыба мороженная подорожала на 0,9%, следует из материалов... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:07:00+03:00

2025-03-12T19:07:00+03:00

2025-03-12T19:08:00+03:00

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Огурцы и яйца куриные за период с 4 по 10 марта 2025 года подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно, а рыба мороженная подорожала на 0,9%, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 0,5%. Однако выросли цены на картофель - на 2,7%, помидоры – на 2,4%, бананы – на 1,6%, капусту белокочанную – на 1,5%, свеклу столовую – на 1,2%, морковь – на 0,8%, лук репчатый – на 0,6% и яблоки – на 0,1%. Также за прошедшую неделю подорожала сметана - на 0,8%, чай черный вырос в цене на 0,7%, мука пшеничная – на 0,6%. Кроме того, говядина, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное и водка подорожали на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%, отметили в службе. В то же время, рост цен на консервы мясные для детского питания, масло сливочное и подсолнечное, творог, вермишель и соль поваренную составил 0,2%, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье выросли в цене на 0,1%, добавили там. В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на рис – на 0,5%, мясо кур – на 0,2% и баранину – на 0,1%.

https://ria.ru/20250228/minselhoz-2002194837.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия