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ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами - РИА Новости, 12.03.2025
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16:06 12.03.2025 (обновлено: 16:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tsb-2004557482.html
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами - РИА Новости, 12.03.2025
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами
Банк России предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима, который... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:06:00+03:00
2025-03-12T16:07:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банк России предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима, который продлился бы три года, направил свои предложения для обсуждения в правительство, сообщил регулятор. "Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года", - говорится в сообщении. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать три группы инвесторов, среди граждан - только "особо квалифицированные" инвесторы. "Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей", - уточняет ЦБ. "Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива", - указывается в сообщении. Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств, добавляет регулятор. "Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета", - отмечает ЦБ РФ. В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами

ЦБ предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов сделки с криптовалютами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банк России предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима, который продлился бы три года, направил свои предложения для обсуждения в правительство, сообщил регулятор.
"Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года", - говорится в сообщении.
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Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать три группы инвесторов, среди граждан - только "особо квалифицированные" инвесторы. "Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей", - уточняет ЦБ.
"Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива", - указывается в сообщении.
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Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств, добавляет регулятор.
"Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета", - отмечает ЦБ РФ.
В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
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