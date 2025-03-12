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Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы - РИА Новости, 12.03.2025
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22:57 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/tramp-2004636479.html
Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы
Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы
Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:57:00+03:00
2025-03-12T22:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, добавив, что этот вопрос находится в ведении минфина США. Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель. Десятого января администрация бывшего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом. Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.
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сша, россия, москва, дональд трамп, джо байден, сбербанк россии, альфа-банк, газпром, в мире
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Сбербанк России, Альфа-банк, Газпром, В мире
Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за ресурсы России через санкционные банки

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню", – сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, добавив, что этот вопрос находится в ведении минфина США.
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Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Десятого января администрация бывшего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.
Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.
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СШАРоссияМоскваДональд ТрампДжо БайденСбербанк РоссииАльфа-банкГазпромВ мире
 
 
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