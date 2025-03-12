https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html

Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп

Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025

Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине "имеет для России смысл, но и обратные стороны". РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:39:00+03:00

2025-03-12T21:39:00+03:00

2025-03-12T21:39:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

радослав сикорский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003121309_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_4f48148c131fe6ea1894c10be988041f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине "имеет для России смысл, но и обратные стороны". "У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Президент США заявил, что "ситуация очень сложная". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004618562.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, радослав сикорский