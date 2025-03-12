https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине "имеет для России смысл, но и обратные стороны". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:39:00+03:00
2025-03-12T21:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине "имеет для России смысл, но и обратные стороны". "У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Президент США заявил, что "ситуация очень сложная". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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РИА Новости
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в мире, цены на нефть, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, радослав сикорский
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп
Трамп заявил, что предложение о перемирии имеет для РФ смысл и обратную сторону