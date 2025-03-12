https://ria.ru/20250312/tramp-2004622700.html

Трамп заявил о позитивных сигналах из Москвы по перемирию на Украине

Трамп заявил о позитивных сигналах из Москвы по перемирию на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп заявил о позитивных сигналах из Москвы по перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что контактов с руководством РФ по существу предложения о немедленном перемирии на Украине еще не было. РИА Новости, 12.03.2025

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что контактов с руководством РФ по существу предложения о немедленном перемирии на Украине еще не было. "Мы с ним еще не разговаривали по существу", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о контактах с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорую реакцию Москвы. "Мы скоро узнаем, я получаю позитивные сообщения, но позитивные сообщения ничего не значат", - сказал президент США. Как заявил Трамп, "ситуация очень серьезная и может привести к третьей мировой войне", а привела к такому положению дел, по его мнению, некомпетентность бывшего президента США Джо Байдена.

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден