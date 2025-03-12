https://ria.ru/20250312/tramp-2004622429.html

Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине

Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления: РИА Новости, 12.03.2025

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления:"Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые <...> с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, <...> мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время".Накануне Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, москва, сша