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Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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21:12 12.03.2025 (обновлено: 21:44 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tramp-2004622429.html
Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине
Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления: РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:12:00+03:00
2025-03-12T21:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления:&quot;Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые &lt;...&gt; с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, &lt;...&gt; мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время&quot;.Накануне Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, москва, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, США
Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: после прекращения огня и перемирия конфликт на Украине закончится

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления:
  • вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие, и конфликт будет остановлен;
  • Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился;
  • помимо перемирия на Украине, обсуждался и территориальный вопрос.
«

"Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые <...> с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, <...> мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время".

Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
Накануне Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01
 
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