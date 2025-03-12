https://ria.ru/20250312/tramp-2004620791.html

Трамп заявил, что США обсудили с Киевом территориальный вопрос

Трамп заявил, что США обсудили с Киевом территориальный вопрос - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп заявил, что США обсудили с Киевом территориальный вопрос

Президент Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:52:00+03:00

2025-03-12T20:52:00+03:00

2025-03-12T21:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. "Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, <...> мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", — отметил он. Накануне Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004618884.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004618562.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, россия, владимир путин, дмитрий песков