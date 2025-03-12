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Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:35:00+03:00
2025-03-12T20:35:00+03:00
2025-03-12T20:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. "Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Трамп: после прекращения огня на Украине последует завершение конфликта