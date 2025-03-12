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Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 12.03.2025 (обновлено: 20:36 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tramp-2004618562.html
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:35:00+03:00
2025-03-12T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. "Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004613200.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится

Трамп: после прекращения огня на Украине последует завершение конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине.
"Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Договоренности о контактах с Путиным пока нет, заявил Трамп
Вчера, 20:03
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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