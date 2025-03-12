https://ria.ru/20250312/tramp-2004613200.html

Договоренности о контактах с Путиным пока нет, заявил Трамп

Договоренности о контактах с Путиным пока нет, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025

Договоренности о контактах с Путиным пока нет, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности о контактах с российским коллегой Владимиром Путиным пока нет. РИА Новости, 12.03.2025

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности о контактах с российским коллегой Владимиром Путиным пока нет."До этого пока не дошло", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Он сообщил, что представители США "на пути в Россию" в данный момент.Трамп ранее заявил, что ждет согласия от РФ на предложение о немедленном прекращении огня, в Москву уже отправилась американская делегация.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004609238.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, украина, киев, владимир зеленский