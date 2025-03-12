Договоренности о контактах с Путиным пока нет, заявил Трамп
Трамп заявил, что договоренности о контактах с российским президентом пока нет
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трампа
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности о контактах с российским коллегой Владимиром Путиным пока нет.
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"До этого пока не дошло", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он сообщил, что представители США "на пути в Россию" в данный момент.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.