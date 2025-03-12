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США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025
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19:43 12.03.2025 (обновлено: 19:56 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tramp-2004609238.html
США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп
США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025
США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп
У Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию, заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что их применение противоречило бы цели мира на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:43:00+03:00
2025-03-12T19:56:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. У Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию, заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что их применение противоречило бы цели мира на Украине."Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Он подчеркнул, что ждет согласия от РФ на предложение о немедленном прекращении огня, в Москву уже отправилась американская делегация.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
США не будут финансово давить на Россию ради мира на Украине, заявил Трамп

Трамп заявил, что у США остаются рычаги финансового давления на Россию

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. У Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию, заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что их применение противоречило бы цели мира на Украине.
«
"Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине
Вчера, 19:29
Он подчеркнул, что ждет согласия от РФ на предложение о немедленном прекращении огня, в Москву уже отправилась американская делегация.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом
Вчера, 08:00
 
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