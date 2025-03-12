Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 12.03.2025 (обновлено: 20:41 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:29:00+03:00
2025-03-12T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003121372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9162882dbca72ca3cb6513dc75961b7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления."Я надеюсь, это не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", — ответил он на вопрос, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву в контексте урегулирования.По словам американского президента, у Соединенных Штатов остаются рычаги финансового давления на Россию. При этом он заметил, что их применение противоречило бы цели достичь мира на Украине."В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.Американский лидер подчеркнул, что ждет положительной реакции Москвы. Он также добавил, что представители США уже направились в Россию. "Люди едут туда, пока мы разговариваем", — отметил Трамп.Накануне Дональд Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250312/peskov-2004503474.html
https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
россия
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003121372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac20d50f9598da5aca5c8add38bb6594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, радослав сикорский, верховная рада украины, владимир путин, дмитрий песков, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине

Трамп заявил об отправке в Россию посланников для обсуждения мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления.
"Я надеюсь, это не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", — ответил он на вопрос, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву в контексте урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа
Вчера, 12:45
По словам американского президента, у Соединенных Штатов остаются рычаги финансового давления на Россию. При этом он заметил, что их применение противоречило бы цели достичь мира на Украине.
"В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер подчеркнул, что ждет положительной реакции Москвы. Он также добавил, что представители США уже направились в Россию.
"Люди едут туда, пока мы разговариваем", — отметил Трамп.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом
Вчера, 08:00
Накануне Дональд Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме
Вчера, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинДмитрий ПесковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала