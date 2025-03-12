https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html

Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине

Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:29:00+03:00

2025-03-12T19:29:00+03:00

2025-03-12T20:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления."Я надеюсь, это не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", — ответил он на вопрос, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву в контексте урегулирования.По словам американского президента, у Соединенных Штатов остаются рычаги финансового давления на Россию. При этом он заметил, что их применение противоречило бы цели достичь мира на Украине."В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.Американский лидер подчеркнул, что ждет положительной реакции Москвы. Он также добавил, что представители США уже направились в Россию. "Люди едут туда, пока мы разговариваем", — отметил Трамп.Накануне Дональд Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250312/peskov-2004503474.html

https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

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