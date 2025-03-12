https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html

Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме

Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп поставил Зеленского на место, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:14:00+03:00

2025-03-12T05:14:00+03:00

2025-03-12T05:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", — сказала она.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Позднее Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.

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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп