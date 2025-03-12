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На Западе раскрыли тайный ход Трампа по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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01:34 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/tramp-2004435265.html
На Западе раскрыли тайный ход Трампа по Украине
На Западе раскрыли тайный ход Трампа по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
На Западе раскрыли тайный ход Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп не давил на Киев по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:34:00+03:00
2025-03-12T01:34:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.Президент США Дональд Трамп не давил на Киев по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.По данным агентства, американский лидер якобы оказывал давление на Украину с учетом требований России, чтобы принудить Киев к переговорам. Он дал согласие ввести запрет на членство в НАТО, но вопрос демилитаризации не был настолько принципиальным."Демилитаризация — одно из немногих требований России, на которые Трамп не давил на Украину", — приводится в материале высказывание высокопоставленного европейского чиновника.Европа бы хотела сохранить Украину в ее нынешнем виде, добавил собеседник агентства.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004092323.html
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, киев
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Киев
На Западе раскрыли тайный ход Трампа по Украине

Reuters: президент Трамп не настаивал на демилитаризации Украины

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.Президент США Дональд Трамп не давил на Киев по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
По данным агентства, американский лидер якобы оказывал давление на Украину с учетом требований России, чтобы принудить Киев к переговорам. Он дал согласие ввести запрет на членство в НАТО, но вопрос демилитаризации не был настолько принципиальным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Вчера, 22:18
«
"Демилитаризация — одно из немногих требований России, на которые Трамп не давил на Украину", — приводится в материале высказывание высокопоставленного европейского чиновника.
Европа бы хотела сохранить Украину в ее нынешнем виде, добавил собеседник агентства.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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10 марта, 14:12
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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