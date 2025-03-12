https://ria.ru/20250312/tramp-2004434929.html

Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома

Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома - РИА Новости, 12.03.2025

Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla около Белого дома. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:23:00+03:00

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2025-03-12T01:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla около Белого дома. "Мы вышли напротив Белого дома. У него (владельца Tesla Илона Маска - ред.) было четыре, я купил одну на глазах у журналистов, очень публично", - сказал Трамп на встрече с бизнесом, трансляцию которой вели американские телеканалы. Маск прямо на подъезде ко входу в Белый дом представил президенту США весь модельный ряд своей компании: на самом деле машин было 5, включая Cyber Truck, которую уже дарили американскому лидеру. Президент США залез в одну из электрических машин: красную Model S, отметив внешний вид и интерьер. Но водить не стал, объяснив это ограничениями со стороны Секретной службы. Трамп заступился за Маска в связи с падением цены акций его компании в последние дни, заявив, что миллиардер построил отличный бизнес, несмотря на сильную конкуренцию, а теперь страдает из-за работы на благо американцев. "Не то, что он республиканец, я иногда даже не знаю, какой философии он придерживается, но он патриот", - отметил президент США.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004422005.html

https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors