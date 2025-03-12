https://ria.ru/20250312/tramp-2004434929.html
Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома
Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома - РИА Новости, 12.03.2025
Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома
Президент США Дональд Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla около Белого дома. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:23:00+03:00
2025-03-12T01:23:00+03:00
2025-03-12T01:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla около Белого дома. "Мы вышли напротив Белого дома. У него (владельца Tesla Илона Маска - ред.) было четыре, я купил одну на глазах у журналистов, очень публично", - сказал Трамп на встрече с бизнесом, трансляцию которой вели американские телеканалы. Маск прямо на подъезде ко входу в Белый дом представил президенту США весь модельный ряд своей компании: на самом деле машин было 5, включая Cyber Truck, которую уже дарили американскому лидеру. Президент США залез в одну из электрических машин: красную Model S, отметив внешний вид и интерьер. Но водить не стал, объяснив это ограничениями со стороны Секретной службы. Трамп заступился за Маска в связи с падением цены акций его компании в последние дни, заявив, что миллиардер построил отличный бизнес, несмотря на сильную конкуренцию, а теперь страдает из-за работы на благо американцев. "Не то, что он республиканец, я иногда даже не знаю, какой философии он придерживается, но он патриот", - отметил президент США.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Трамп рассказал, как купил Tesla напротив Белого дома
Трамп рассказал, как купил Tesla у Маска напротив Белого дома