https://ria.ru/20250312/tramp-2004431526.html

Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп

Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025

Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:27:00+03:00

2025-03-12T00:27:00+03:00

2025-03-12T00:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня. "Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", — сказал Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250312/pomosch-2004431788.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html

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украина, в мире, киев, сша, дональд трамп