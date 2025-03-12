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Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 12.03.2025 (обновлено: 00:43 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/tramp-2004431526.html
Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп
Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2025
Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:27:00+03:00
2025-03-12T00:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня. "Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", — сказал Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20250312/pomosch-2004431788.html
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украина, в мире, киев, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, США, Дональд Трамп
Киев готов на "полное прекращение огня", заявил Трамп

Трамп: Киев готов на полное прекращение огня

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня.
«
"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", — сказал Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.
Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву
00:32
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме
Вчера, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевСШАДональд Трамп
 
 
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