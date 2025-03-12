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В Тобольске перекрыли часть улицы, где произошел взрыв газа
В Тобольске перекрыли часть улицы, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске перекрыли часть улицы, где произошел взрыв газа
Часть улицы Октябрьской в городе Тобольске Тюменской области, где произошел взрыв и пожар в частном доме, перекрыта в целях безопасности и для ликвидации... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:31:00+03:00
2025-03-12T17:31:00+03:00
2025-03-12T17:31:00+03:00
происшествия
октябрьский
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 12 мар – РИА Новости. Часть улицы Октябрьской в городе Тобольске Тюменской области, где произошел взрыв и пожар в частном доме, перекрыта в целях безопасности и для ликвидации последствий происшествия, заявил глава города Петр Вагин. "В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок улицы Октябрьская от улицы Радищева до переулка Рощинский. Объезд через улицу Знаменского и Доронина", - сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в частном жилом доме после хлопка бытового газа возник пожар, он локализован на площади 100 квадратных метров. Двое пострадавших — женщина и ребёнок госпитализированы в местную больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии. В результате хлопка в частном доме повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.
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происшествия, октябрьский, тобольск, тюменская область
Происшествия, Октябрьский, Тобольск, Тюменская область
В Тобольске перекрыли часть улицы, где произошел взрыв газа
В Тобольске перекрыли часть улицы Октябрьской после взрыва газа в частном доме