https://ria.ru/20250312/tigr-2004445959.html

Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром

Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром - РИА Новости, 12.03.2025

Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром

Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморье приостановил выдачу разрешений туристам на посещение своей территории из-за убийства амурским тигром лесника... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:18:00+03:00

2025-03-12T06:18:00+03:00

2025-03-12T06:18:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморье приостановил выдачу разрешений туристам на посещение своей территории из-за убийства амурским тигром лесника на сопредельной территории, сообщает учреждение. Ранее минприроды Приморья сообщило о гибели в Красноармейском районе края лесника в результате нападения амурского тигра. По данным ведомства, во вторник хищник подкрался и напал сзади на 55-летнего лесничего, когда он вместе с помощником выполнял работы в лесу в 20 километрах от села Глубинное. В настоящее время хищника ищут сотрудники краевого охотнадзора, местных жителей оповестили о присутствии в окрестностях опасного дикого животного. Полиция региона организовала проверку по факту произошедшего. "Уважаемые туристы! В целях соблюдением мер безопасности на территории национального парка "Удэгейская легенда", связанных с присутствием на сопредельной территории конфликтной особи амурского тигра, с 12.03.2025 приостановлена выдача разрешений на посещение ООПТ до разрешения конфликтной ситуации", - говорится в сообщении нацпарка.

https://ria.ru/20250312/tigr-2004440384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия