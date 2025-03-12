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Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром - РИА Новости, 12.03.2025
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06:18 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/tigr-2004445959.html
Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром
Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром - РИА Новости, 12.03.2025
Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром
Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморье приостановил выдачу разрешений туристам на посещение своей территории из-за убийства амурским тигром лесника... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:18:00+03:00
2025-03-12T06:18:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморье приостановил выдачу разрешений туристам на посещение своей территории из-за убийства амурским тигром лесника на сопредельной территории, сообщает учреждение. Ранее минприроды Приморья сообщило о гибели в Красноармейском районе края лесника в результате нападения амурского тигра. По данным ведомства, во вторник хищник подкрался и напал сзади на 55-летнего лесничего, когда он вместе с помощником выполнял работы в лесу в 20 километрах от села Глубинное. В настоящее время хищника ищут сотрудники краевого охотнадзора, местных жителей оповестили о присутствии в окрестностях опасного дикого животного. Полиция региона организовала проверку по факту произошедшего. "Уважаемые туристы! В целях соблюдением мер безопасности на территории национального парка "Удэгейская легенда", связанных с присутствием на сопредельной территории конфликтной особи амурского тигра, с 12.03.2025 приостановлена выдача разрешений на посещение ООПТ до разрешения конфликтной ситуации", - говорится в сообщении нацпарка.
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происшествия
Происшествия
Нацпарк в Приморье приостановил посещение из-за убийства лесника тигром

Парк "Удэгейская легенда" приостановил посещение из-за убийства лесника тигром

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморье приостановил выдачу разрешений туристам на посещение своей территории из-за убийства амурским тигром лесника на сопредельной территории, сообщает учреждение.
Ранее минприроды Приморья сообщило о гибели в Красноармейском районе края лесника в результате нападения амурского тигра. По данным ведомства, во вторник хищник подкрался и напал сзади на 55-летнего лесничего, когда он вместе с помощником выполнял работы в лесу в 20 километрах от села Глубинное. В настоящее время хищника ищут сотрудники краевого охотнадзора, местных жителей оповестили о присутствии в окрестностях опасного дикого животного. Полиция региона организовала проверку по факту произошедшего.
"Уважаемые туристы! В целях соблюдением мер безопасности на территории национального парка "Удэгейская легенда", связанных с присутствием на сопредельной территории конфликтной особи амурского тигра, с 12.03.2025 приостановлена выдача разрешений на посещение ООПТ до разрешения конфликтной ситуации", - говорится в сообщении нацпарка.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Раскрыты подробности нападения амурского тигра на лесничего
03:50
 
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