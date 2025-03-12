https://ria.ru/20250312/telegram-2004510562.html

Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram

Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram - РИА Новости, 12.03.2025

Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram

Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов стикеров с нацистскими и экстремистскими изображениями в Telegram, сообщается на... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:20:00+03:00

2025-03-12T13:20:00+03:00

2025-03-12T13:20:00+03:00

зуевский район

кировская область

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов стикеров с нацистскими и экстремистскими изображениями в Telegram, сообщается на сайте суда. Как следует из материалов суда, прокурор Зуевского района обратился в суд с административным исковым заявлением, где указал, что в интернете выявлены интернет-ресурсы с материалами, в которых содержатся изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций. Подчеркивается, что "предоставляемые для использования в мессенджерах "стикеры" нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях". Прокурор просил признать информацию, размещенную в ряде Telegram-каналов, запрещенной к распространению на территории РФ. Как убедился корреспондент РИА Новости, по ссылкам, указанным судом, размещены стикерпаки с изображением свастики, Гитлера и украинского националистического лозунга. Один из стикерпаков назван цифрами, которые являются кодовым лозунгом неонацистов. "Суд решил: административное исковое заявление прокурора Зуевского района Кировской области удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" на указанных интернет-страницах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда обратить к немедленному исполнению", - говорится в решении суда. Отмечается, что копия вступившего в законную силу решения будет направлена в адрес Роскомнадзора для включения интернет-ресурса в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2001849119.html

https://ria.ru/20250206/telegram--1997675513.html

зуевский район

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зуевский район, кировская область, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество