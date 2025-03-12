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Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram - РИА Новости, 12.03.2025
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13:20 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/telegram-2004510562.html
Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram
Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram - РИА Новости, 12.03.2025
Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram
Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов стикеров с нацистскими и экстремистскими изображениями в Telegram, сообщается на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:20:00+03:00
2025-03-12T13:20:00+03:00
зуевский район
кировская область
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов стикеров с нацистскими и экстремистскими изображениями в Telegram, сообщается на сайте суда. Как следует из материалов суда, прокурор Зуевского района обратился в суд с административным исковым заявлением, где указал, что в интернете выявлены интернет-ресурсы с материалами, в которых содержатся изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций. Подчеркивается, что "предоставляемые для использования в мессенджерах "стикеры" нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях". Прокурор просил признать информацию, размещенную в ряде Telegram-каналов, запрещенной к распространению на территории РФ. Как убедился корреспондент РИА Новости, по ссылкам, указанным судом, размещены стикерпаки с изображением свастики, Гитлера и украинского националистического лозунга. Один из стикерпаков назван цифрами, которые являются кодовым лозунгом неонацистов. "Суд решил: административное исковое заявление прокурора Зуевского района Кировской области удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" на указанных интернет-страницах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда обратить к немедленному исполнению", - говорится в решении суда. Отмечается, что копия вступившего в законную силу решения будет направлена в адрес Роскомнадзора для включения интернет-ресурса в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2001849119.html
https://ria.ru/20250206/telegram--1997675513.html
зуевский район
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зуевский район, кировская область, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Зуевский район, Кировская область, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram

Кировский суд запретил два набора с нацистскими стикерами в Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов стикеров с нацистскими и экстремистскими изображениями в Telegram, сообщается на сайте суда.
Как следует из материалов суда, прокурор Зуевского района обратился в суд с административным исковым заявлением, где указал, что в интернете выявлены интернет-ресурсы с материалами, в которых содержатся изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций. Подчеркивается, что "предоставляемые для использования в мессенджерах "стикеры" нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях". Прокурор просил признать информацию, размещенную в ряде Telegram-каналов, запрещенной к распространению на территории РФ.
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Как убедился корреспондент РИА Новости, по ссылкам, указанным судом, размещены стикерпаки с изображением свастики, Гитлера и украинского националистического лозунга. Один из стикерпаков назван цифрами, которые являются кодовым лозунгом неонацистов.
"Суд решил: административное исковое заявление прокурора Зуевского района Кировской области удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" на указанных интернет-страницах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда обратить к немедленному исполнению", - говорится в решении суда.
Отмечается, что копия вступившего в законную силу решения будет направлена в адрес Роскомнадзора для включения интернет-ресурса в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
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Зуевский районКировская областьTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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