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Более 200 дронов доставил Народный фронт бойцам на передовую - РИА Новости, 12.03.2025
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Надежные люди
 
18:11 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/svo-2004592850.html
Более 200 дронов доставил Народный фронт бойцам на передовую
Более 200 дронов доставил Народный фронт бойцам на передовую - РИА Новости, 12.03.2025
Более 200 дронов доставил Народный фронт бойцам на передовую
Более 200 беспилотников доставил Народный фронт на передовую в рамках нового сбора движения "1000 дронов для Покровска", сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:11:00+03:00
2025-03-12T18:11:00+03:00
надежные люди
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 200 беспилотников доставил Народный фронт на передовую в рамках нового сбора движения "1000 дронов для Покровска", сообщили в пресс-службе организации. Народный фронт 7 марта запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении. "Первая партия беспилотников передана бойцам, удерживающим позиции на покровском направлении. Сбор "1000 дронов для Покровска" продолжается. Более 200 дронов, в том числе 24 с тепловизорами для ночного применения доставлены военным, которые ежедневно ведут тяжёлые бои, противостоят атакам противника и выполняют сложные задачи на передовой", - говорится в сообщении. Как подчеркнул военнослужащий покровского направления с позывным "Фауст", эти дроны отличаются работой на оптоволокне, благодаря чему на них не воздействуют РЭБ-системы. "Благодаря им наши пилоты могут летать там, где обычный беспилотник будет заглушен вражескими средствами", - приводятся в сообщении слова "Фауста". Народный фронт продолжает сбор на беспилотники для бойцов СВО на покровском направлении. Организация намерена собрать и передать 1 тысячу дронов военнослужащим. "Мы просим всех откликнуться и поддержать сбор. Давайте все вместе поддержим наших парней. Любая помощь бойцам, дроны, которые являются сегодня основным средством доставки боеприпасов на позиции, пригодятся, будут очень полезными для того, чтобы останавливать попытки наступления врага", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html
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сво, беспилотники
Надежные люди, СВО, Беспилотники
Более 200 дронов доставил Народный фронт бойцам на передовую

Народный фронт доставил в зону СВО более 200 беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие и беспилотник
Российские военнослужащие и беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие и беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 200 беспилотников доставил Народный фронт на передовую в рамках нового сбора движения "1000 дронов для Покровска", сообщили в пресс-службе организации.
Народный фронт 7 марта запустил сбор "1000 дронов для Покровска" для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении.
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Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
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"Первая партия беспилотников передана бойцам, удерживающим позиции на покровском направлении. Сбор "1000 дронов для Покровска" продолжается. Более 200 дронов, в том числе 24 с тепловизорами для ночного применения доставлены военным, которые ежедневно ведут тяжёлые бои, противостоят атакам противника и выполняют сложные задачи на передовой", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул военнослужащий покровского направления с позывным "Фауст", эти дроны отличаются работой на оптоволокне, благодаря чему на них не воздействуют РЭБ-системы.
"Благодаря им наши пилоты могут летать там, где обычный беспилотник будет заглушен вражескими средствами", - приводятся в сообщении слова "Фауста".
Народный фронт продолжает сбор на беспилотники для бойцов СВО на покровском направлении. Организация намерена собрать и передать 1 тысячу дронов военнослужащим.
"Мы просим всех откликнуться и поддержать сбор. Давайте все вместе поддержим наших парней. Любая помощь бойцам, дроны, которые являются сегодня основным средством доставки боеприпасов на позиции, пригодятся, будут очень полезными для того, чтобы останавливать попытки наступления врага", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
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