https://ria.ru/20250312/svo-2004526505.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:17:00+03:00

2025-03-12T14:17:00+03:00

2025-03-12T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Восток" освободили село Днепроэнергия.При этом бойцы "Юга" нанесли поражение четырем механизированным, горно-штурмовой, двум аэромобильным, штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Белогоровки, Северска, Николаевки, Резниковки, Часова Яра, Дружбы, Константиновки, Крымского, Предтечино и Розовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Отрадного, Богатыря, Комара и Разлива.Украинская армия потеряла в этих боях:

https://ria.ru/20250312/minoborony-2004496765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Тузова

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Ольга Тузова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф