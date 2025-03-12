Российские войска освободили два села в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР
Боевая работа артрасчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково в Донецкой Народной Республике
Новомарково — небольшое село к северо-западу от Артемовска. Его освобождение позволяет укрепить фланги российских войск, ведущих наступление на Часов Яр.
В то же время бойцы группировки "Восток" освободили село Днепроэнергия.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике
Село Днепроэнергия расположено к северу от Великой Новоселки в ДНР, на стыке с Запорожской областью. Освобождение этого населенного пункта позволяет российским войскам двигаться дальше на север от Времевского выступа к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- более 250 военнослужащих;
- американский бронетранспортер М113;
- пять пикапов;
- орудие полевой артиллерии;
- станция радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также два склада боеприпасов.
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Отрадного, Богатыря, Комара и Разлива.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- около 160 солдат убитыми и ранеными;
- две боевые бронемашины;
- три автомобиля;
- пять орудий полевой артиллерии, в том числе две французские САУ CAESAR и украинскую "Богдану".
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