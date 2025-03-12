Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.03.2025 (обновлено: 14:51 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/svo-2004526505.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:17:00+03:00
2025-03-12T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003607992_0:351:2999:2038_1920x0_80_0_0_dfaba88808f20c09a12645b70efa1f6b.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Восток" освободили село Днепроэнергия.При этом бойцы "Юга" нанесли поражение четырем механизированным, горно-штурмовой, двум аэромобильным, штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Белогоровки, Северска, Николаевки, Резниковки, Часова Яра, Дружбы, Константиновки, Крымского, Предтечино и Розовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Отрадного, Богатыря, Комара и Разлива.Украинская армия потеряла в этих боях:
https://ria.ru/20250312/minoborony-2004496765.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003607992_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_ab07de1b492b6cd082fd784b6e7b80e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили два села в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета в зоне СВО
Боевая работа артрасчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артрасчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково в Донецкой Народной Республике
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково Донецкой Народной Республики.
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково в Донецкой Народной Республике

Новомарково — небольшое село к северо-западу от Артемовска. Его освобождение позволяет укрепить фланги российских войск, ведущих наступление на Часов Яр.

В то же время бойцы группировки "Восток" освободили село Днепроэнергия.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки войск Восток освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республики.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике

Село Днепроэнергия расположено к северу от Великой Новоселки в ДНР, на стыке с Запорожской областью. Освобождение этого населенного пункта позволяет российским войскам двигаться дальше на север от Времевского выступа к селам Веселое, Отрадное, Комар и Мирное.

При этом бойцы "Юга" нанесли поражение четырем механизированным, горно-штурмовой, двум аэромобильным, штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Белогоровки, Северска, Николаевки, Резниковки, Часова Яра, Дружбы, Константиновки, Крымского, Предтечино и Розовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • более 250 военнослужащих;
  • американский бронетранспортер М113;
  • пять пикапов;
  • орудие полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также два склада боеприпасов.
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области
Вчера, 12:23
Группировка "Восток", в свою очередь, нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Отрадного, Богатыря, Комара и Разлива.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • около 160 солдат убитыми и ранеными;
  • две боевые бронемашины;
  • три автомобиля;
  • пять орудий полевой артиллерии, в том числе две французские САУ CAESAR и украинскую "Богдану".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала